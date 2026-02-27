Выражение благодарности за профессиональные достижения, активную гражданскую позицию и значимый вклад в общественную жизнь города. В Ленинском районе Минска чествовали женщин-тружениц. В рамках Года белорусской женщины состоялось торжественное мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Награды и грамоты получили 25 работниц предприятий, организаций, учреждений здравоохранения и образования. Они отмечены в нескольких номинациях: «Активная гражданская позиция», «Успешный руководитель», «Материнская слава», «Духовность и культура»

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района Минска: Я уже в профессии врача работаю с 90-го года, когда закончила Гродненский медицинский институт. Затем я была офтальмологом 15 лет, и волей судьбы я сначала стала заместителем главного врача, и уже 16 лет, с 2010 года, я руковожу центральной поликлиникой нашего Ленинского района. И мне очень приятно, что именно наш Ленинский район выбрал меня как победителя.

Галина Черник, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Женщины не только в Ленинском районе, а всей Беларуси – это действительно личность из большой буквы. Они лечат детей, они учат детей, они строят здания, они принимают управленческие серьезные решения. И мне кажется, что сегодня без женщин это точно невозможно.

Мероприятие собрало около 200 человек. Кроме церемонии вручения наград, гостей ждал праздничный концерт, создавший теплую и радостную атмосферу.