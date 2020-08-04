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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

04 августа 2020 17:41
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Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран.  

Пеллетные заводы как раз и есть пример безотходной переработки.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-1

81 миллион рублей инвестиций. 75 новых высококвалифицированных рабочих мест. Шесть высокотехнологичных заводов. И переработка полумиллиона кубов древесины низкого качества. 156 тысяч тонн топливных гранул в год. И 20 миллионов долларов валютной выручки.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-4

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-6

Александр Радкевич, оператор цеха по производству пеллет:  
Тут надо думать, смотреть за монитором.   

Топливные гранулы в Новогрудском лесхозе начали получать в 2020 году. 4 тонны в час.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-9

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-11

На этой линии перерабатывают как древесную щепу, полученную в результате дробления неликвидной древесины, так и отходы лесопиления.   

Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-14

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-16

Александр Радкевич:  
Линия высокотехнологичная. Входит в обязанности наблюдение. Если какая-то ошибка происходит, то на мониторах все высвечивается.  

Новый завод закрывает вопрос с отходами и низкосортной древесиной не только в Новогрудском лесхозе, но и пяти соседних.   

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-19

Михаил Игнатик, директор Новогрудского лесхоза:  
Нас уже начали как отрасль, как лесхоз узнавать в Европе. Мы спокойно выходим на европейские рынки.  

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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-22

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-24

И вот новая задача перед этим быстроразвивающимся сегментом отрасли – объединить усилия по четкому сбыту продукции.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-27

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы массово начали производить пеллеты. Спрос в Европе огромный. Начнем конкурировать там друг с другом. Возьмите в одни руки реализацию продукции.  

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«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-30

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-32

Белорусскими пеллетами обогреваются в Италии, Дании, Финляндии, в Прибалтике. Белорусы хотят завоевать рынок Великобритании и Японии. В мире ежегодное потребление топливных гранул превышает 40 миллионов тонн.  

«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?-35

По оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель прибавляет по 1,5 тонны. И белорусы могут попасть в точку.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Радкевич # Михаил Игнатик # Фотофакт

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