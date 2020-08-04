«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?

Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран. Пеллетные заводы как раз и есть пример безотходной переработки.

81 миллион рублей инвестиций. 75 новых высококвалифицированных рабочих мест. Шесть высокотехнологичных заводов. И переработка полумиллиона кубов древесины низкого качества. 156 тысяч тонн топливных гранул в год. И 20 миллионов долларов валютной выручки.

Александр Радкевич, оператор цеха по производству пеллет:

Тут надо думать, смотреть за монитором. Топливные гранулы в Новогрудском лесхозе начали получать в 2020 году. 4 тонны в час.

На этой линии перерабатывают как древесную щепу, полученную в результате дробления неликвидной древесины, так и отходы лесопиления. Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?

Александр Радкевич:

Линия высокотехнологичная. Входит в обязанности наблюдение. Если какая-то ошибка происходит, то на мониторах все высвечивается. Новый завод закрывает вопрос с отходами и низкосортной древесиной не только в Новогрудском лесхозе, но и пяти соседних.

И вот новая задача перед этим быстроразвивающимся сегментом отрасли – объединить усилия по четкому сбыту продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы массово начали производить пеллеты. Спрос в Европе огромный. Начнем конкурировать там друг с другом. Возьмите в одни руки реализацию продукции. «Мы относимся к лесу отвратительно». Президент Беларуси раскритиковал работу лесной отрасли страны

Белорусскими пеллетами обогреваются в Италии, Дании, Финляндии, в Прибалтике. Белорусы хотят завоевать рынок Великобритании и Японии. В мире ежегодное потребление топливных гранул превышает 40 миллионов тонн.