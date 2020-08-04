«Выходим на европейские рынки». Какую прибыль приносит продажа белорусских пеллет?
Новости Беларуси. Модернизация в деревообрабатывающей отрасли Беларуси позволила увеличить объемы производства продукции более чем в 12 раз. А глубина переработки выросла до 92,5. Это уровень скандинавских стран.
Пеллетные заводы как раз и есть пример безотходной переработки.
81 миллион рублей инвестиций. 75 новых высококвалифицированных рабочих мест. Шесть высокотехнологичных заводов. И переработка полумиллиона кубов древесины низкого качества. 156 тысяч тонн топливных гранул в год. И 20 миллионов долларов валютной выручки.
Александр Радкевич, оператор цеха по производству пеллет:
Тут надо думать, смотреть за монитором.
Топливные гранулы в Новогрудском лесхозе начали получать в 2020 году. 4 тонны в час.
На этой линии перерабатывают как древесную щепу, полученную в результате дробления неликвидной древесины, так и отходы лесопиления.
Почему одни мебельные предприятия Беларуси терпят убытки, а другие успешно продают продукцию за рубеж?
Александр Радкевич:
Линия высокотехнологичная. Входит в обязанности наблюдение. Если какая-то ошибка происходит, то на мониторах все высвечивается.
Новый завод закрывает вопрос с отходами и низкосортной древесиной не только в Новогрудском лесхозе, но и пяти соседних.
И вот новая задача перед этим быстроразвивающимся сегментом отрасли – объединить усилия по четкому сбыту продукции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы массово начали производить пеллеты. Спрос в Европе огромный. Начнем конкурировать там друг с другом. Возьмите в одни руки реализацию продукции.
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Белорусскими пеллетами обогреваются в Италии, Дании, Финляндии, в Прибалтике. Белорусы хотят завоевать рынок Великобритании и Японии. В мире ежегодное потребление топливных гранул превышает 40 миллионов тонн.
По оценкам экспертов, с каждым годом этот показатель прибавляет по 1,5 тонны. И белорусы могут попасть в точку.