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По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?

04 августа 2020 19:33
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Новости Беларуси. Мосты. Фанерный цех стал первым в эволюции предприятия. Спрос на широкоформатную фанеру в то время зашкаливал, рассказали в проекте «Сделано». Сегодня ее еще и ламинируют, увеличивая тем самым экспортный потенциал.  

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-1

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-3

Сергей Ососов, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:  
Предприятие получило второе рождение. В Беларуси из шести заводов это первое предприятие, которое выпускает широкоформатную фанеру с ламинированием.  

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-6

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-8

Сегодня по отдельным видам продукции завод на равных с европейскими гигантами. Модернизация – процесс непрерывный. Уже не за государственные, а за деньги предприятия, в свое время составили бизнес-план по реконструкции и лесопильного цеха.  

Сергей Ососов:  
Задача Президента, которая ставилась – глубокая переработка древесины на территории, она сегодня воплотилась в жизнь. На предприятии сегодня работает половина работоспособного населения района.  

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По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-11

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-13

Продукция завода – идеальный выбор для мебельного, строительного и отделочного сегментов экономики. Популярностью пользуется внутри Беларуси. Охотно покупают партнеры по СНГ. А еще европейцы, клиенты из стран Ближнего Востока.  

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-16

По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?-18

Современное технологическое оборудование мировых производителей позволяет производить продукцию, достойную хорошей цены.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Ососов # Фотофакт

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