По некоторой продукции на равных с европейскими гигантами. Какие виды древесины производят на заводе в Мостах?

Новости Беларуси. Мосты. Фанерный цех стал первым в эволюции предприятия. Спрос на широкоформатную фанеру в то время зашкаливал, рассказали в проекте «Сделано». Сегодня ее еще и ламинируют, увеличивая тем самым экспортный потенциал.

Сергей Ососов, гендиректор деревообрабатывающего предприятия: Предприятие получило второе рождение. В Беларуси из шести заводов это первое предприятие, которое выпускает широкоформатную фанеру с ламинированием.

Сегодня по отдельным видам продукции завод на равных с европейскими гигантами. Модернизация – процесс непрерывный. Уже не за государственные, а за деньги предприятия, в свое время составили бизнес-план по реконструкции и лесопильного цеха.

Сергей Ососов:

Задача Президента, которая ставилась – глубокая переработка древесины на территории, она сегодня воплотилась в жизнь. На предприятии сегодня работает половина работоспособного населения района.

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