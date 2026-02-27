Каждый пятый литовец живёт за чертой бедности

Каждый пятый литовец живет за чертой бедности. По этому показателю страна демонстрирует одни из худших результатов в Евросоюзе. При этом доля населения, находящегося в состоянии абсолютной бедности, приближается к 6 % – и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении многих лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономисты связывают сложившуюся ситуацию с недостатками системы образования: многие жители страны обладают навыками, которые не востребованы на рынке труда. Положение усугубляет и недавно проведенная налоговая реформа: с января в Литве повысили налоги для граждан с низкими и средними доходами, при этом размер необлагаемого минимума остался прежним. В результате люди, которые и ранее испытывали серьезные финансовые трудности, теперь вынуждены отдавать государству еще большую часть своих доходов.