«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился

Новости Беларуси. Наибольшая добавленная стоимость в деревообработке – это производство мебели, которая иногда в десятки раз превышает добавленную стоимость того же плитного производства, рассказали в проекте «Сделано».

Если говорить о мебели из массива, то речь здесь уже о тысячах долларов в пересчете на кубометры древесины.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Мы видим, как поступательно растут объемы производства. За полугодие прибавили практически 102 %. Мы сегодня видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился к 2019 году с 300 миллионов долларов, и мы уже приближаемся к цифре 600 миллионов долларов. Это только предприятия концерна. По всей деревообрабатывающей отрасли мы выходим на 2,3 миллиарда долларов.