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«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился

04 августа 2020 13:01
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Новости Беларуси. Наибольшая добавленная стоимость в деревообработке – это производство мебели, которая иногда в десятки раз превышает добавленную стоимость того же плитного производства, рассказали в проекте «Сделано».  

«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился-1

Если говорить о мебели из массива, то речь здесь уже о тысячах долларов в пересчете на кубометры древесины.  

«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился-4

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:  
Мы видим, как поступательно растут объемы производства. За полугодие прибавили практически 102 %. Мы сегодня видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился к 2019 году с 300 миллионов долларов, и мы уже приближаемся к цифре 600 миллионов долларов. Это только предприятия концерна. По всей деревообрабатывающей отрасли мы выходим на 2,3 миллиарда долларов.  

«Беллесбумпром»: мы видим, как развивается экспорт. С 2014 года он удвоился-7

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# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Касько # Фотофакт

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