На предприятии «Гомельагрокомплект» готовятся к запуску нового производственного цеха

Развитие региона. К запуску нового производственного цеха готовятся на предприятии «Гомельагрокомплект». Это делается в рамках программы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные строительные работы уже выполнены. Осталось завершить монтаж систем вентиляции и подъемных механизмов, затем начнется установка оборудования. Планируется выпуск широкой линейки сельхозтехники и агрегатов. В частности – кормораздатчиков, сеялок, резчиков силоса, а также прицепов различного назначения.

Александр Шилович, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Гомельагрокомплект»:

Мы видим сегодня хороший рынок в кормораздачиках. Мы видим хороший рынок полуприцепов для перевозки молока. Мы видим полуприцепы для перевозки скота. Мы планируем создавать двухъярусные прицепы нового поколения и в связи со строящимися с комплексами их потребность будет хорошая. Посевные агрегаты всегда пользовались спросом. Наши агрегаты имеют европейское качество, имеют преимущество в цене.

Запуск нового цеха позволит расширить номенклатуру и значительно увеличить объемы производства. Продукция востребована как на внутреннем рынке, так и в России и Казахстане.