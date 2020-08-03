«Я своими руками, как умел, вас создавал». С чего начиналось развитие IT-технологий в Беларуси

Новости Беларуси. История развития IT-сектора в Беларуси насчитывает десятилетия, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. История развития IT-сектора в Беларуси насчитывает десятилетия, рассказали в проекте «Сделано».
Еще в советское время была создана сильная школа математиков, инженеров, программистов, благодаря которым инновации вошли во все сферы экономики страны.
Ключевой точкой отсчета, с которой началось развитие IT-сферы в суверенной Беларуси, стал 2005 год, когда декретом Президента была заложена законодательная основа для успешной работы белорусской Силиконовой долины – Парка высоких технологий.
Еще одним, как называют эксперты, «революционным» стал декрет №8 «О развитии цифровой экономики», благодаря которому открылись новые возможности для развития инноваций в Беларуси.
Резиденты Парка высоких технологий получили налоговые льготы до 2049 года, у иностранных компаний появилась возможность работать без спецразрешения и виз, узаконены смарт-контракты, блокчейн, майнинг и токены. Первые итоги, подтверждающие, что документ работает успешно, не заставили себя долго ждать. За 2018 год в ПВТ вступили 267 компаний (больше, чем за всю 12-летнюю историю).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы взяли с вами этот курс, и мы влево – вправо умышленно «хістацца» (как в Беларуси кажуць) не будем. Мы будем идти прямо. Если надо где-то острые углы обойти, которые нам сегодня не нужны, мы их обойдем, но я вас поддерживал и буду поддерживать. Потому что, по большому счету, вы мои дети. Я своими руками, как умел, вас создавал, а потом вы выросли, начали предлагать, как идти, и я с вами шел. Мы будем двигаться в этом направлении настолько эффективно, насколько вы этого захотите.
Сегодня в Парке предоставлены равные возможности как для крупных валообразующих предприятий с тысячами сотрудников, так и для субъектов малого бизнеса. Белорусские специалисты участвуют в IT-проектах любой сложности. Начиная с системного анализа, консалтинга, подбора аппаратных средств и заканчивая конструированием и разработкой сложных систем.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев