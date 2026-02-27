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«Совершил ДТП – отвечай». ГАИ проведёт Единый день безопасности дорожного движения

27 февраля 2026 06:16
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Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения. Сегодня, 27 февраля, акция пройдет под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящена профилактике случаев, когда участники аварий покидают место происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Совершил ДТП – отвечай». ГАИ проведёт Единый день безопасности дорожного движения-2

Инспекторы напоминают: безопасность на дороге складывается из множества факторов – от поведения водителя и пешехода до погодных условий и технического состояния транспорта. Любое отклонение от нормы повышает риск аварии, а последствия могут быть самыми тяжелыми.

«Совершил ДТП – отвечай». ГАИ проведёт Единый день безопасности дорожного движения-4

Алексей Самарский, старший инспектор по розыску отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Как правило, участники таких происшествий остаются на месте до прибытия сотрудников Госавтоинспекции. Однако имеются случаи, когда недобросовестные водители по тем или иным причинам уезжают. В таких случаях водителями также может руководить мнимое отсутствие свидетелей. Однако сейчас, с учетом развития технологий и общества в целом, информации очень много. Факт дорожно-транспортного происшествия могут увидеть жильцы многоэтажек, а также момент столкновения или наезда может оказаться в поле зрения камер наружного наблюдения. Все это впоследствии позволит сотрудникам Госавтоинспекции установить транспортное средство, водитель которого совершил ДТП и личность самого водителя.

Каждое ДТП, вне зависимости от того, есть пострадавшие или нет, требует полного разбирательства. Только так можно установить обстоятельства и степень ответственности всех участников. Именно поэтому водителям и пешеходам категорически запрещено покидать место аварии. Такие действия не только усложняют расследование, но и влекут серьезную административную и уголовную ответственность.

# ГАИ

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