«Совершил ДТП – отвечай». ГАИ проведёт Единый день безопасности дорожного движения

Инспекторы напоминают: безопасность на дороге складывается из множества факторов – от поведения водителя и пешехода до погодных условий и технического состояния транспорта. Любое отклонение от нормы повышает риск аварии, а последствия могут быть самыми тяжелыми.

Алексей Самарский, старший инспектор по розыску отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Как правило, участники таких происшествий остаются на месте до прибытия сотрудников Госавтоинспекции. Однако имеются случаи, когда недобросовестные водители по тем или иным причинам уезжают. В таких случаях водителями также может руководить мнимое отсутствие свидетелей. Однако сейчас, с учетом развития технологий и общества в целом, информации очень много. Факт дорожно-транспортного происшествия могут увидеть жильцы многоэтажек, а также момент столкновения или наезда может оказаться в поле зрения камер наружного наблюдения. Все это впоследствии позволит сотрудникам Госавтоинспекции установить транспортное средство, водитель которого совершил ДТП и личность самого водителя.

Каждое ДТП, вне зависимости от того, есть пострадавшие или нет, требует полного разбирательства. Только так можно установить обстоятельства и степень ответственности всех участников. Именно поэтому водителям и пешеходам категорически запрещено покидать место аварии. Такие действия не только усложняют расследование, но и влекут серьезную административную и уголовную ответственность.