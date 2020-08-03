Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

Компания занимается разработкой цифровых платформ и программного обеспечения на четыре континента, более чем в 30 странах мира.

Аркадий Добкин, основатель и председатель совета директоров EPAM Systems:

У нас есть клиенты, которым мы помогаем просто строить продукт – это профессиональные продуктовые технологические компании, которым нужен квалифицированный софтовый инжиниринг. Второй тип клиентов – это большие платформенные компании. Это Google, Uber, Facebook – of the world. И есть третий компонент бизнеса – это большие компании, у которых многомиллиардные обороты, на которых работают тысячи и тысячи людей. Для которых технологи были в прошлом необходимостью – просто правильно посчитать свои затраты или автоматизировать свой какой-то внутренний процесс.

И теперь мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют, и мы начинаем от консалтинга, от дизайна. Но основное наше отличие – мы на этом не бросаем, не говорим, что тут портной пришил пуговички неправильно или подшил брюки неправильно, а мы до конца шьём костюм.

Сегодня EPAM – международная компания, но, безусловно, одним из стимулов для этого развития был тот декрет. И то, что сегодня большие компании, которые создают массово рабочие места здесь, и то, что появился следующий элемент структуры стартаповской – это потому что экосистема позволила вырастить этих людей.