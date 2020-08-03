Основатель EPAM об IT-услугах: «Мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют»

Новости Беларуси. Один из ведущих игроков на белорусском рынке IT-услуг – EPAM Systems, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Один из ведущих игроков на белорусском рынке IT-услуг – EPAM Systems, рассказали в проекте «Сделано».
Компания занимается разработкой цифровых платформ и программного обеспечения на четыре континента, более чем в 30 странах мира.
Аркадий Добкин, основатель и председатель совета директоров EPAM Systems:
У нас есть клиенты, которым мы помогаем просто строить продукт – это профессиональные продуктовые технологические компании, которым нужен квалифицированный софтовый инжиниринг. Второй тип клиентов – это большие платформенные компании. Это Google, Uber, Facebook – of the world. И есть третий компонент бизнеса – это большие компании, у которых многомиллиардные обороты, на которых работают тысячи и тысячи людей. Для которых технологи были в прошлом необходимостью – просто правильно посчитать свои затраты или автоматизировать свой какой-то внутренний процесс.
И теперь мы можем помочь компаниям, которые этого делать не умеют, и мы начинаем от консалтинга, от дизайна. Но основное наше отличие – мы на этом не бросаем, не говорим, что тут портной пришил пуговички неправильно или подшил брюки неправильно, а мы до конца шьём костюм.
Сегодня EPAM – международная компания, но, безусловно, одним из стимулов для этого развития был тот декрет. И то, что сегодня большие компании, которые создают массово рабочие места здесь, и то, что появился следующий элемент структуры стартаповской – это потому что экосистема позволила вырастить этих людей.
Сегодня в Парке высоких технологий около 61 тысячи сотрудников, которые производят 3,5 % ВВП нашей страны. За 2019 год экспорт услуг составил более чем 2 миллиарда долларов. За два года количество резидентов ПВТ выросло в 4 раза. Их уже больше 800.
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Анна Мороз, Виталий Гончарик, Тимофей Беляев