В Польше на фоне демографического кризиса и нехватки финансирования закрываются школы

Так, только в Нижней Силезии в 2025 году поступило 23 заявления о закрытии школ, а в Великопольском воеводстве за тот же период приняли 25 резолюций о прекращении их работы. Серьезная ситуация и в сфере дошкольного образования: в Люблине несколько десятков воспитателей детских садов могут потерять работу: система рассчитана на 3,5 тысячи детей, тогда как в прошлом году родилось лишь 1600. Негативная динамика в демографической сфере сохраняется: рождаемость в Польше продолжает падать, а число новорожденных по сравнению с предыдущими годами – сократилось почти вдвое.