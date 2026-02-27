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В Польше на фоне демографического кризиса и нехватки финансирования закрываются школы

27 февраля 2026 06:12
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В Польше на фоне демографического кризиса и нехватки финансирования закрываются школы и детские сады. К концу февраля местные власти должны принять решения о ликвидации учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Польше на фоне демографического кризиса и нехватки финансирования закрываются школы-2

Так, только в Нижней Силезии в 2025 году поступило 23 заявления о закрытии школ, а в Великопольском воеводстве за тот же период приняли 25 резолюций о прекращении их работы. Серьезная ситуация и в сфере дошкольного образования: в Люблине несколько десятков воспитателей детских садов могут потерять работу: система рассчитана на 3,5 тысячи детей, тогда как в прошлом году родилось лишь 1600. Негативная динамика в демографической сфере сохраняется: рождаемость в Польше продолжает падать, а число новорожденных по сравнению с предыдущими годами – сократилось почти вдвое.

# Польша

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