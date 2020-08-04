«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице

Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано». Зародилось на заре ХХ века. И в XXI без модернизации вряд ли бы выжило.

Убытки исчислялись миллиардами. В 2012-м часть территории напоминала промышленную свалку. Преображение – как в сказке: из лягушки в принцессу.

Валерий Тулейко, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:

Когда Александр Григорьевич задал мне вопрос о том, что будете делать дальше, я сказал, что с этого месяца у нас будут только прибыли. И мы даже сделали больше.

Полсотни новых рабочих мест появилось только с введением в строй нового производства синтетических смол. Этот компонент – чистое импортозамещение.

Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?