«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице

Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано». Зародилось на заре ХХ века. И в XXI без модернизации вряд ли бы выжило.
Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано». Зародилось на заре ХХ века. И в XXI без модернизации вряд ли бы выжило.
Убытки исчислялись миллиардами. В 2012-м часть территории напоминала промышленную свалку. Преображение – как в сказке: из лягушки в принцессу.
Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»
Валерий Тулейко, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:
Когда Александр Григорьевич задал мне вопрос о том, что будете делать дальше, я сказал, что с этого месяца у нас будут только прибыли. И мы даже сделали больше.
Полсотни новых рабочих мест появилось только с введением в строй нового производства синтетических смол. Этот компонент – чистое импортозамещение.
Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?
Благодаря той перестройке, глубокой модернизации отрасли, сегодня предприятия концерна оснащены по мировым стандартам. Личный патронаж развития событий белорусским лидером сохранил коллективы.
Удалось создать новые рабочие места – высокотехнологичные, а значит с достойной зарплатой, куда с удовольствием идет молодежь.
Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Создается замкнутый цикл по производству всех видов товаров в древесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей – в широком смысле – отраслях.