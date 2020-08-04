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«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице

04 августа 2020 19:27
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Новости Беларуси. Речица. На родине белорусских нефтяников, в десятке крупнейших предприятий именно деревообрабатывающее, рассказали в проекте «Сделано». Зародилось на заре ХХ века. И в XXI без модернизации вряд ли бы выжило.

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-1

Убытки исчислялись миллиардами. В 2012-м часть территории напоминала промышленную свалку. Преображение – как в сказке: из лягушки в принцессу.  

Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»

 

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-4

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-6

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-8

Валерий Тулейко, гендиректор деревообрабатывающего предприятия:  
Когда Александр Григорьевич задал мне вопрос о том, что будете делать дальше, я сказал, что с этого месяца у нас будут только прибыли. И мы даже сделали больше.  

Полсотни новых рабочих мест появилось только с введением в строй нового производства синтетических смол. Этот компонент – чистое импортозамещение.  

Может ли белорусская мебель конкурировать с ИКЕА, и что будет с предприятиями в Светлогорске, Шклове и Добруше?

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-11

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-13

Благодаря той перестройке, глубокой модернизации отрасли, сегодня предприятия концерна оснащены по мировым стандартам. Личный патронаж развития событий белорусским лидером сохранил коллективы.  

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-16

Удалось создать новые рабочие места – высокотехнологичные, а значит с достойной зарплатой, куда с удовольствием идет молодежь.   

Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»

«Мы даже сделали больше». Как реанимировали убыточное предприятие по обработке древесины в Речице-19

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»: 
Создается замкнутый цикл по производству всех видов товаров в древесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей – в широком смысле отраслях.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Валерий Тулейко # Михаил Касько # Фотофакт

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