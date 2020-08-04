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«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию

04 августа 2020 18:50
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Новости Беларуси. Эту продукцию под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах: в США и Канаде, Китае и Вьетнаме, на Филиппинах… Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения, рассказали в проекте «Сделано».   

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-1

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-3

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-5

Глубина переработки стремится к 100 %. И на карте страны более 2 500 организаций.  

«Беллесбумпром» – самый крупный потребитель и переработчик древесины и макулатуры в стране, обеспечивающий работой свыше 30 тысяч человек. Но достичь этого стоило немалых и средств, и душевных сил.   

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-8

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-10

Беларусь – одна из самых лесистых стран Европы. В абсолютных цифрах – 9,5 миллионов гектаров. Скажем, как вся Португалия или Австрия. И понадобится три Бельгии, чтобы вместить все белорусские лесные запасы.    

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-13

Почти 40 % нашей территории – ель, сосна, дубы, березы и смешанный лес. Ресурс ценный, возобновляемый. И стратегическая цель государства – его рациональное использование. С глубокой переработкой и максимальной выгодой. И, что крайне важно, на предприятиях внутри страны. Именно на это и сделана ставка в развитии отрасли.  

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-16

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-18

Но начинали с азов – запрета вывозить за границу кругляк. Ведь он к нам возвращался, но уже в готовых изделиях.  

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-21

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Учитесь у немцев. У них нет отходов.  

Президент Беларуси: лес – наше богатство, но к этому богатству мы относимся порой безобразно

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-24

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2007 год. Глубина переработки древесины в стране – менее 38 %. Совещание у белорусского лидера стало началом возрождения отрасли.   

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-27

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-29

Выбраны базовые для этого сегмента экономики предприятия. Позже к ним подключились и другие. Ориентир – выпуск инновационной продукции, которая еще и замена импорту.   

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-32

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:   
Сегодня отрасль уже не узнать. Модернизация начиналась с предприятий, которые производили плитную продукцию в малых и средних городах. По сути, для подавляющего большинства населения это было единственным местом работы. Многие предприятия сегодня, наверное, не существовали бы, давайте говорить откровенно.  

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И было непросто. Менялись управленцы. Отдельные попадали под следствие. Модернизация затягивалась. Президенту приходилось принимать принципиальные и порой жесткие решения. Как в том же Борисове.  

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-35

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-37

Александр Лукашенко:   
Ну что тут за проблема была? Подписка о невыезде, освободить сегодня же от занимаемой должности.  

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-40

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-42

«Диванные критики», скептики подавали голоса во все времена. Критиковать проще всего. А вот сделать? Причем не так, как все. И главное, добиться своего, несмотря на трудности и сломанные копья. Просто не было никогда. Но к 2015 году в Беларуси по-новому заработало уже более десятка самых современных, высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий.   

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-45

Государство инвестировало в сферу более 4 миллиардов долларов. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия, увидев перспективы в отрасли и возможность заработать.  

Деревообработка – отрасль, в развитии которой всегда остаются перспективы. И это крупный сегмент экономики, требующий постоянных инвестиций, а также поиска возможностей сокращения издержек, внедрения эффективных экологических и энергосберегающих технологий.  

«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию-48

Охватить сразу все направления невозможно. Но в будущем это может быть тот же индустриальный паркет из местного сырья или другие позиции с хорошим прицелом на экспорт. В последние годы стремительное развитие получили и небольшие частные мебельные компании, и крупные заводы. На данном этапе созданы условия для производства качественного продукта с высокой добавленной стоимостью. И здесь можно смело сказать: сделано.   

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Касько # Фотофакт

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