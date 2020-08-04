«Сегодня отрасль уже не узнать». Как перезагружали деревообработку Беларуси и в какие страны продают нашу продукцию

Новости Беларуси. Эту продукцию под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах: в США и Канаде, Китае и Вьетнаме, на Филиппинах… Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения, рассказали в проекте «Сделано».

Глубина переработки стремится к 100 %. И на карте страны более 2 500 организаций. «Беллесбумпром» – самый крупный потребитель и переработчик древесины и макулатуры в стране, обеспечивающий работой свыше 30 тысяч человек. Но достичь этого стоило немалых и средств, и душевных сил.

Беларусь – одна из самых лесистых стран Европы. В абсолютных цифрах – 9,5 миллионов гектаров. Скажем, как вся Португалия или Австрия. И понадобится три Бельгии, чтобы вместить все белорусские лесные запасы.

Почти 40 % нашей территории – ель, сосна, дубы, березы и смешанный лес. Ресурс ценный, возобновляемый. И стратегическая цель государства – его рациональное использование. С глубокой переработкой и максимальной выгодой. И, что крайне важно, на предприятиях внутри страны. Именно на это и сделана ставка в развитии отрасли.

Но начинали с азов – запрета вывозить за границу кругляк. Ведь он к нам возвращался, но уже в готовых изделиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Учитесь у немцев. У них нет отходов. Президент Беларуси: лес – наше богатство, но к этому богатству мы относимся порой безобразно

Выбраны базовые для этого сегмента экономики предприятия. Позже к ним подключились и другие. Ориентир – выпуск инновационной продукции, которая еще и замена импорту.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Сегодня отрасль уже не узнать. Модернизация начиналась с предприятий, которые производили плитную продукцию в малых и средних городах. По сути, для подавляющего большинства населения это было единственным местом работы. Многие предприятия сегодня, наверное, не существовали бы, давайте говорить откровенно. Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы» И было непросто. Менялись управленцы. Отдельные попадали под следствие. Модернизация затягивалась. Президенту приходилось принимать принципиальные и порой жесткие решения. Как в том же Борисове.

Александр Лукашенко:

Ну что тут за проблема была? Подписка о невыезде, освободить сегодня же от занимаемой должности.

«Диванные критики», скептики подавали голоса во все времена. Критиковать проще всего. А вот сделать? Причем не так, как все. И главное, добиться своего, несмотря на трудности и сломанные копья. Просто не было никогда. Но к 2015 году в Беларуси по-новому заработало уже более десятка самых современных, высокотехнологичных деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий.

Государство инвестировало в сферу более 4 миллиардов долларов. Вклад в техническое переоснащение внесли и сами предприятия, увидев перспективы в отрасли и возможность заработать. Деревообработка – отрасль, в развитии которой всегда остаются перспективы. И это крупный сегмент экономики, требующий постоянных инвестиций, а также поиска возможностей сокращения издержек, внедрения эффективных экологических и энергосберегающих технологий.