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В Британии почти 1 млн молодых людей нигде не работают и не учатся

27 февраля 2026 07:00
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В Британии почти миллион молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не работают и не учатся – это 13 % от всей рабочей силы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии почти 1 млн молодых людей нигде не работают и не учатся-2

В последнем квартале 2025 года общий уровень безработицы среди молодежи достиг максимума за 10 лет. Эксперты связывают негативную динамику с двумя ключевыми факторами: повышением минимальной зарплаты и ростом отчислений работодателей в фонды соцстрахования. В результате, привлечение молодых специалистов становится экономически невыгодным для бизнеса. К тому же в конце января в стране зафиксировали рекордный за последние 30 лет рост уровня крайней нищеты.

# Великобритания

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