Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Если у человека серьезное заболевание, и вместо того, чтобы идти к врачу, сдать вовремя анализы, он обращается к альтернативной медицине, все, что происходит – это потеря драгоценного времени. Евгений, как вы прокомментируете? Как часто люди опаздывают к вам на прием и диагноз можно было поставить гораздо раньше?

Евгений Баранов, заведующий химиотерапевтическим отделением МГКОЦ:

Бывает такое, что люди действительно опаздывают. Но очень часто это не связано с тем, что пациент поздно обратился. Связано с тем, что некоторые опухоли прогрессируют очень быстро. Есть лимфомы, которые удваиваются в течение суток. Там сложно прийти вовремя. К сожалению, так. Какое растение одно из самых мощных для борьбы с вирусами и как его использовать? Рассказала травница Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А не бывает такого, что пришел к вам пациент, вы поставили ему диагноз онкология, он пошел по бабкам, знахарям лечиться, а не в больницу лег?

Евгений Баранов:

К сожалению, бывает. Если посмотреть на опыт зарубежных стран, там часто пациенту рассказывают, что у вас четвертая стадия заболевания, мы вас, к сожалению, вылечить не можем, ваша ожидаемая продолжительность жизни в среднем такая-то. Если мы вас не лечим, эта цифра уменьшится примерно на два месяца, если лечим – увеличится на два месяца. И пациент зачастую выбирает сам, что он хочет это время провести с семьей. Но, опять-таки, это дело касается только опухолей, которые не чувствительны к современным видам терапии. Есть виды опухолей, которые очень чувствительны и к химиотерапии, и к лучевой терапии. И даже четвертая стадия – это не приговор. То есть те же самые гемобластозы, лимфомы, а это заболевания потенциально излечимые, независимо от стадии. Наталья Надольская:

Почему именно онкологические заболевания часто становятся спекуляциями для мошенников? Почему люди все-таки стремятся к альтернативной медицине, когда им ставят диагноз онкология?

Ирина Сущевич, руководитель гомеопатического центра, врач-гомеопат:

Правильно сказано, человек выбирает что ему. Ведь химиотерапия нелегко переносится. Знают, как тяжело организму, это интоксикация большая, рвота. Нужно определенное мужество, чтобы это все проходить. Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии? Я считаю, что нужно использовать все. И когда приходят пациенты с подобными проблемами, всегда сначала они должны быть у онколога, принимать все лечение, своевременно делать операции, и как дополнение может быть гомеопатия. Она не противопоказана на самом деле, она может быть очень полезна. Особенно в тяжелых стадиях, когда уже отказываются, они уже, пациенты хосписов, у них болевой синдром выраженный. На гомеопатических препаратах они могут проходить это более комфортно. Улучшается их качество жизни. Ее уже не столько много осталось, ее качество улучшилось. Это прекрасно. То есть гомеопатия не стимулирует рост опухоли, это другой механизм действия. Поэтому обращаются, некоторые пациенты выздоравливают, очень запущенные. Я не призываю всех бежать к гомеопатам.