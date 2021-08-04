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Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?

04 августа 2021 09:54
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Из чего делаются препараты для гомеопатии? Правда ли – я слышала такую гипотезу или, может, миф сейчас развеете – что препаратом для гомеопатии может стать любое органическое или неорганическое вещество? Часть растения, часть животного, минералы. Это правда?

Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?-1

Ирина Сущевич, руководитель гомеопатического центра, врач-гомеопат:
Да, совершенно верно. Это в основном лекарственные травы, продукты животного происхождения – змеиный яд, пчелиный яд, муравьиный тоже, муравьиная кислота. Все это является основой для приготовления гомеопатических препаратов.

# Здоровье # общество # Ирина Сущевич # Алеся Лакина # Фотофакт

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