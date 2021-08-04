Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Из чего делаются препараты для гомеопатии? Правда ли – я слышала такую гипотезу или, может, миф сейчас развеете – что препаратом для гомеопатии может стать любое органическое или неорганическое вещество? Часть растения, часть животного, минералы. Это правда?