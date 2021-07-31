У вас аллергия на пылевого клеща? Врач рассказала, как часто нужно менять постельное бельё

Они делят с вами одну постель, а вы даже не догадываетесь об этом. Конечно, речь о пылевых клещах. Невидимые невооруженным глазом существа заселяют мебель, мягкие игрушки и даже бумажные книги. Несмотря на крохотные размеры, пылевые клещи способны нанести большой вред здоровью человека. Вот почему так важно знать, как выселить этих непрошенных квартирантов из жилища. Виталий, как отец двух дочерей, старается всячески обезопасить детей от болезней. Мужчина признается, о борьбе с пылевыми клещами знает все.

Виталий:

Моющий пылесос у нас есть для этого случая, мы купили, т. к. не могли отказаться от ковров – проживаем на первом этаже и зимой прохладно. Примерно раз в месяц производим стирку штор, гардин. Так как дети маленькие, отказаться не могут от мягких игрушек, мы стараемся их периодически мыть и избавлять от клещей.

Татьяна Литвинова, врач-аллерголог первой категории:

Клещи не переносят инфекции, не нападают на человека, но опасны для человека тем, что могут вызвать аллергию. Вызвать аллергию как сами клещи, так и продукты их жизнедеятельности. Наиболее частые жалобы – это ринит (насморк), чихание, слезотечения, зуд глаз, приступы кашля вплоть до приступов удушья. Кожные проявления аллергии на клеща домашней пыли – довольно редкая форма.

Ужиться с аллергией на пылевых клещей помогут лекарственные препараты. Кроме того, в Беларуси активно применяют аллерген-специфическую иммунотерапию, когда пациентов лечат самими аллергенами. Такой метод не быстрый и занимает несколько лет, зато позволяет навсегда избавиться от заболевания. Не стоит забывать и про профилактику.

Татьяна Литвинова:

В первую очередь, нужно следить за чистотой своей постели. Постельное белье таким пациентам рекомендуется менять не реже, чем раз в неделю. При этом наволочку – два раза в неделю. Стирка постельного белья должна быть при температуре 60 °C и выше, только тогда клещи погибают Подушка и одеяло подлежат замене раз в два года. Каким бы хорошим материал ни казался, раз в два года лучше эти принадлежности менять. Матрас подлежит замене для таких пациентов раз в 10 лет.

25 °C и 70 % влажности – самые благоприятные условия для проживания пылевых клещей, поэтому в жилище они обитают круглогодично. Избавиться от них раз и навсегда не получится. А вот чтобы особи активно не размножались, подойдут даже народные методы. Мебель можно протирать влажной тряпочкой, смоченной в солевом растворе. Концентрация хлорида натрия должна быть большая: на ведро воды обычно берут килограмм соли. Учтите, что после такой обработки на предметах интерьера возможен белесый налет.

Татьяна Литвинова:

Есть специальные средства, которые позволяют уменьшить количество клещей в домашней пыли, называются они акарицидные средства. Есть специальные добавки к стиральным порошкам, чтобы уменьшить количество клеща в постельных принадлежностях. Используют пылесосы с HEPA-фильтрами, HEPA должен быть не ниже 12. Есть различные приспособления для очистки воздуха в комнате – это мойки воздуха, очистители воздуха.