«Любая травма просто так не проходит». Как избежать серьёзных повреждений и какую первую помощь оказать?

Лето – излюбленная пора аматоров активного отдыха. Велопрогулки, поездки на электросамокате с ветерком и игры на свежем воздухе способны подарить не только положительные эмоции, но и могут привести к ушибам, ссадинам и растяжениям.

Татьяна – мама двух дочерей. Женщина признается, любую травму легче предупредить, чем лечить. Татьяна Лебедь:

Я та мама, которая на шаг впереди, всегда думаю о безопасности моих детей, дочерей. Выбираем безопасные места. Если ролики, велосипеды, то стадионов сейчас очень много, мы катаемся на прорезиненных трассах. Обязательно защита: нарукавники, наколенники, шлемы. Всегда где-то мама рядом, папа на подстраховке.

Самые заядлые экстремалы – это дети. Приглушенное чувство страха позволяет малышам с легкостью осваивать новые чудеса техники. Однако в любом деле не стоит забывать про безопасность. Помните: несчастный случай может приключиться с ребенком даже дома, поэтому дети всегда должны быть под присмотром взрослых.

Владимир Ярошик, детский травматолог-ортопед первой категории:

Дети достаточно часто, особенно в летний период, травмируются, потому что много различных игровых приспособлений, используются батуты, велосипеды, самокаты, ролики, гироскутеры, электросамокаты. При падении травмируются любые сегменты: верхние и нижние конечности. Если ребенок катается на велосипеде, лучше использовать защиту: шлем, щитки, которые снижают вероятность повреждений очень серьезных.

Если все же падения не удалось избежать, приступаем к оказанию первой помощи. Лед, тугая повязка и минимум движений – то, что нужно при ушибе и растяжении.

Светлана Чемякина, остеопат:

Если у вас темно-алая кровь – это венозное кровотечение, алая – артериальное. Сразу смотрите, где наложить жгут. Если артериальное – ниже, а венозная – выше. Жгут может быть любым, что у вас есть под руками: веревка, резина, ремень. Кровотечение сразу же нужно останавливать, не ждать скорую. Все должны помнить, что йодом обрабатываем вокруг раны и зеленка обжигает мягкую ткань, если это была ссадина, перекись – самое щадящее.

В группе риска осложнений после травм – пожилые люди. С возрастом кости становятся более хрупкими, а значит получить серьезный удар при неудачном падении легче в разы.

Прежде чем отправляться на прогулку, уделите особое внимание обуви. Прорезиненная подошва и задник – обязательны. А вот шлепанцы могут привести к вывиху.

Владимир Ярошик:

Бывают такие специфические повреждения, которые могут выглядеть как ушибы, растяжения, так и переломы. Поэтому всегда лучше в такой ситуации обратиться к специалисту и провести необходимое обследование.

Светлана Чемякина:

Любая травма просто так не проходит, любой удар на кость – это страдает весь регион, страдает как кость, так и мышцы, связки, сухожилия, и незаметно для человека в том регионе возникли напряжения. Обязательно, если было сильное падение на любую часть тела, обратитесь хотя бы единожды к остеопату.