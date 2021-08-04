Какое растение одно из самых мощных для борьбы с вирусами и как его использовать? Рассказала травница

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

В прошлом году, когда только все узнали что такое коронавирус, как все стали сразу приверженцами народной медицины. Имбирь скупили в магазине, лимоны было периодами не достать. Как и какие препараты народной медицины можно применять, чтобы повысить иммунитет тем, кто уже заболел COVID или не хочет заболеть в будущем?

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:

Может быть, я вас удивлю, но для этого необходимы растения, которые у нас буквально растут под ногами. Одним из самых мощных противовирусных растений является наша сосна. Обыкновенная сосна, которая у нас растет. Есть возможность – собирайте букеты из сосновых веток, как мы это делаем под Новый год. Ставьте дома в баночки с водой, в каждой комнате пускай они у вас стоят. Это фитонциды, которые помогают справиться с вирусом. Букеты из можжевельника, букеты из кедра. Лекарственные травы и змеиный яд. Из чего изготавливают препараты для гомеопатии? Чай. Каждое утро по три-четыре хвоинки – отлично помогает при вирусе, дает эффект. Уникальный чай, который я очень люблю – это две части сосны (иголочек), одна часть плодов шиповника, одна часть шелухи лука, которую мы выбрасываем. Это вообще уникальнейший чай. Мало того, что он оказывает противовирусный эффект, он помогает очищать сосуды мозга. Мы молодеем, у нас улучшается память, сон, зрение, количество седины. Более того, этот чай очищает суставы от солей, очищает почки. И он не является сильнодействующим, то есть у него практически нет противопоказаний и побочных эффектов.

Коктейль для любителей совсем уже ЗОЖ: берете две-три ложечки хвои сосновой, взбиваете на блендере – сейчас, я думаю, такой аппарат есть в каждом доме – добавляете по ломтику лимона, имбиря – что вы еще хотите добавить – можно на кончике ножа куркумы, медика. Взбили все это, процедили, выпили. Это заменяет чашку кофе по уровню тоника. Через 15-20 минут у вас хорошее настроение, глазки блестят, вам хочется что-то придумывать, творить. И у вас укрепляется иммунитет, вы защищены на какое-то время от вируса. Очень действенный эффект. Врач-онколог: «Даже четвертая стадия – это не приговор». А стоит ли обращаться к альтернативной медицине? Самый любимый мой препарат – это варенье из шишек сосны. Это лакомство. Я люблю, чтобы лечение было вкусным, поскольку у меня две дочки и приходилось как-то под это дело формировать. Девочки любят медик, а не йодик. Варенье из шишек сосны – мощнейший тоник, противовирусное средство, средство, укрепляющее иммунитет. Чайной ложки достаточно. Вот примерно с утра – эффект чашки кофе, но при этом комплексное оздоравливающее воздействие на организм.