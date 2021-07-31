Кишечные инфекции. Как не заболеть и какие есть симптомы?

Жаркий июль – лучшее время для долгожданного отдыха. Но зачастую знойная летняя пора приносит людям не только радость. Ведь вместе с градусом на термометре растет и риск заражения острыми кишечными инфекциями.

Анастасия Бабило, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Возбудителями острых кишечных инфекций могут быть бактерии: сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, протей и ряд других. Возбудителями могут быть вирусы: ротовирусы, норовиусы, энтровирусы. Для бактериальных кишечных инфекций сезонный подъем отмечается преимущественно в летне-осеннее время. Сейчас мы наблюдаем подъем заболеваемости сезонный сальмонеллезной инфекцией. Для вирусных инфекций характерен сезонный подъем в зимне-весеннее время. Симптомы заражения бывают разной степени тяжести и появляются спустя пару часов, а то и дней после попадания инфекции в организм. Характерные – тошнота, головные боли и боли в животе. Сидеть сложа руки, а что хуже – заниматься самолечением – табу. Необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Анастасия Бабило:

Острые кишечные инфекции в основном поражают желудочно-кишечный тракт, приводя тем самым к обезвоживанию организма, которое особенно опасно для лиц пожилого возраста и маленьких детей. При нарастании симптомов интоксикации также может ухудшиться деятельность сердечно-сосудистой системы – нарушение сердечного ритма. Существует еще понятие бессимптомного носительства вируса, когда человек себя хорошо чувствует, но в его организме присутствуют возбудители инфекционного заболевания, и он может быть источником заражения для окружающих людей.

Но это далеко не единственный путь передачи острых кишечных инфекций. Самый распространенный способ приобретения недуга – пищевой. Анастасия Бабило:

Пищевые продукты являются хорошей средой не только для сохранения, но и для размножения бактериальных инфекций. Наиболее опасными пищевыми продуктами являются блюда из яиц, кондитерские изделия, многокомпонентные салаты, заливные блюда.

Согласно неутешительной статистике, кишечными инфекциями чаще всего болеют дети в возрасте до шести лет. Прежде всего это связано с недостаточно сформированной иммунной системой организма ребенка. Но защитить себя и свое чадо от вирусов и бактерий можно, главное соблюдать правила личной гигиены, особенно после контакта с домашними питомцами. На шерсти животных могут находиться опасные микроорганизмы, которые при попадании к вам на руки увеличивают шансы заражения. Медики также рекомендуют тщательно следить за сроками годности и условиями реализации приобретаемых продуктов, не забывать обеспечивать их правильное хранение дома.

Анастасия Бабило:

В холодильной камере готовые продукты необходимо размещать выше, чем сырые, чтобы избежать контаминации микроорганизмами готовой продукции и последующего размножения микроорганизмов в ней. При приготовлении пищи обеспечивать тщательную и достаточную термическую обработку блюд – тщательно проваривать, прожаривать пищу. Необходимо избегать контакта сырых и готовых продуктов, то есть пользоваться отдельным разделочным инвентарем (досками и ножами) для сырой и готовой продукции.