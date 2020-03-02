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Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно

02 марта 2020 17:24
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Новости Беларуси. Три случая коронавируса подтверждены на 2 марта в Беларуси. Двое заболевших находятся в Минске, еще одна женщина 1 марта госпитализирована в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Об этом несколько часов назад сообщили в Минздраве. Ярких клинических признаков COVID-19 у пациентов не наблюдается. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-1

Под наблюдением медиков в Витебской инфекционной больнице также находятся еще 26 человек. Все они контактировали с заболевшей коронавирусом женщиной. Особые меры применяются и на юге страны – речицких школьников, вернувшихся на днях с итальянских каникул, наблюдают специалисты. Признаков коронавируса ни у кого не выявили. Кроме того, Минздрав расширяет список больниц, которые смогут принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

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Все подробности – у Виктории Ходосок.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-4

Вот вам и забавный инцидент. Госпожа Меркель явно не ожидала отказа министра иностранных дел Германии, который не только не приподнялся перед дамой, но и руку ей не подал. Говорят, Хорст Зеехофер так осторожничает из-за коронавируса.

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Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-7

Но вот шуткой на этот шаг, конечно, не ответишь. Витебскую инфекционную областную больницу закрывают на карантин. У пациентки, недавно побывавшей в Италии, тест на коронавирус дал положительный результат. В отдельном боксе, с отдельным въездом и никаких контактов – полная изоляция вирусоносителя.

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Но бдительным лучше быть всегда. Что, собственно, многие белорусы и делают.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-10

Артем Козловский, водитель-международник:
Приехал из рейса, из Европы, из Италии. Товарищи, которые приезжали, сказали, что им звонили всем и настоятельно рекомендовали пройти обследование в инфекционке, на коронавирус провериться.

Я был в Италии – никого, ничего не видел, никаких масок, ничего. Все хорошо, ощущаю себя хорошо. И для того, чтобы проверить, все ли хорошо у меня, решил заехать самостоятельно.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-13

Не рискуют и в БНТУ. Там студентов перевели на двухнедельное обучение по индивидуальному графику.

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Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-16

Буквально на днях из Флоренции вернулась и группа речицких школьников. В центральной Италии опасная инфекция не обнаружена, но проверять ребятню уже начали. Сейчас они находятся в социально-педагогическом центре под наблюдением.

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Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-19

Виктория Ходосок, корреспондент:
Тема коронавируса в топе новостей во всем мире. Люди цепляются за любое сообщение. Удивление вызвало вот это, как его называют, архитектурное новшество – палатки на территории Минской инфекционной больницы. Медики их называют «чистой» и «грязной»: в одной специалисты могут надевать чистые спецкостюмы, в другой – снимать их и обрабатывать специальными составами.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-22

Медики протягивают друг другу руку помощи в такой непростой ситуации. Терапевтический корпус 6-й городской больницы на время стал стационаром для пациентов с подозрениями на ОРВИ. Все необходимое для лечения здесь есть. В крайнем случае, как говорит главврач Юркевич, они смогут стать полноценным инфекционным стационаром.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-25

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Данный корпус, в принципе, и до настоящего времени работал с госпитализацией пациентов пульмонологического профиля. Поэтому, по сути, мы работаем с пациентами идентичного профиля, с которыми работаем традиционно.

Безусловно, сохраняем осторожность в части обследования пациентов на коронавирусную инфекцию. Введены ограничения на посещение пациентов. Это, в принципе, логично, поскольку необходимо соблюдать масочный режим.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-28

Итак, что имеем? В Беларуси три зарегистрированных случая коронавируса. Специалисты цифру называют, отмечая высокую степень достоверности. Результаты проверены в нескольких лабораториях. Анализы наши медики также отправят в одну из лабораторий ВОЗ для подтверждения.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-31

Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Сегодня в контакт-центре находится 271 пациент. 247 уже выписаны после проведения двукратных лабораторных исследований. Это граждане Китайской Народной Республики и другие граждане, которые находились там в связи с пребыванием в неблагополучных странах.

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Понятно вот что: паника в борьбе не поможет никому. Остается быть бдительными и ответственными.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно-34

# Коронавирус # Здоровье # Артём Козловский # Виктория Ходосок # Игорь Юркевич # Наталья Жукова # Фотофакт

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