Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно

Новости Беларуси. Три случая коронавируса подтверждены на 2 марта в Беларуси. Двое заболевших находятся в Минске, еще одна женщина 1 марта госпитализирована в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать Об этом несколько часов назад сообщили в Минздраве. Ярких клинических признаков COVID-19 у пациентов не наблюдается. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

Под наблюдением медиков в Витебской инфекционной больнице также находятся еще 26 человек. Все они контактировали с заболевшей коронавирусом женщиной. Особые меры применяются и на юге страны – речицких школьников, вернувшихся на днях с итальянских каникул, наблюдают специалисты. Признаков коронавируса ни у кого не выявили. Кроме того, Минздрав расширяет список больниц, которые смогут принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого» Все подробности – у Виктории Ходосок.

Вот вам и забавный инцидент. Госпожа Меркель явно не ожидала отказа министра иностранных дел Германии, который не только не приподнялся перед дамой, но и руку ей не подал. Говорят, Хорст Зеехофер так осторожничает из-за коронавируса. Никаких приветственных объятий и поцелуев в сезон вирусов – напоминают инфекционисты

Но вот шуткой на этот шаг, конечно, не ответишь. Витебскую инфекционную областную больницу закрывают на карантин. У пациентки, недавно побывавшей в Италии, тест на коронавирус дал положительный результат. В отдельном боксе, с отдельным въездом и никаких контактов – полная изоляция вирусоносителя. Юрий Деркач: все контактные по согласию были госпитализированы в боксированное отделение инфекционной больницы Но бдительным лучше быть всегда. Что, собственно, многие белорусы и делают.

Артем Козловский, водитель-международник:

Приехал из рейса, из Европы, из Италии. Товарищи, которые приезжали, сказали, что им звонили всем и настоятельно рекомендовали пройти обследование в инфекционке, на коронавирус провериться. Я был в Италии – никого, ничего не видел, никаких масок, ничего. Все хорошо, ощущаю себя хорошо. И для того, чтобы проверить, все ли хорошо у меня, решил заехать самостоятельно.

Не рискуют и в БНТУ. Там студентов перевели на двухнедельное обучение по индивидуальному графику. Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Буквально на днях из Флоренции вернулась и группа речицких школьников. В центральной Италии опасная инфекция не обнаружена, но проверять ребятню уже начали. Сейчас они находятся в социально-педагогическом центре под наблюдением. Руслан Смирнов: это, естественно, не карантин ни в коей мере

Виктория Ходосок, корреспондент:

Тема коронавируса в топе новостей во всем мире. Люди цепляются за любое сообщение. Удивление вызвало вот это, как его называют, архитектурное новшество – палатки на территории Минской инфекционной больницы. Медики их называют «чистой» и «грязной»: в одной специалисты могут надевать чистые спецкостюмы, в другой – снимать их и обрабатывать специальными составами.

Медики протягивают друг другу руку помощи в такой непростой ситуации. Терапевтический корпус 6-й городской больницы на время стал стационаром для пациентов с подозрениями на ОРВИ. Все необходимое для лечения здесь есть. В крайнем случае, как говорит главврач Юркевич, они смогут стать полноценным инфекционным стационаром.

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Данный корпус, в принципе, и до настоящего времени работал с госпитализацией пациентов пульмонологического профиля. Поэтому, по сути, мы работаем с пациентами идентичного профиля, с которыми работаем традиционно. Безусловно, сохраняем осторожность в части обследования пациентов на коронавирусную инфекцию. Введены ограничения на посещение пациентов. Это, в принципе, логично, поскольку необходимо соблюдать масочный режим.

Итак, что имеем? В Беларуси три зарегистрированных случая коронавируса. Специалисты цифру называют, отмечая высокую степень достоверности. Результаты проверены в нескольких лабораториях. Анализы наши медики также отправят в одну из лабораторий ВОЗ для подтверждения.