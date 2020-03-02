В Витебске госпитализированы 26 человек. Они контактировали с женщиной, у которой подозрение на коронавирус

Новости Беларуси. В Витебске госпитализированы 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они контактировали с женщиной, у которой тест на коронавирус дал положительный результат.
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Она и двое её коллег недавно вернулись из Италии. На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет.
Пациентке, у которой подтвердился вирус, проводят дополнительные лабораторные исследования.
У её коллег тесты отрицательные. Все госпитализированные находятся в инфекционной больнице.
Юрий Деркач, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Все контактные по согласию были госпитализированы в боксированное отделение инфекционной больницы. У них произведен забор на наличие РНК-вируса, на первые анализы сейчас ответы поступают – они отрицательные.
Те места, где находилась женщина, контактирующая с вирусом, обработаны, полностью проведена соответствующая дезинфекция. Меры, предпринятые здравоохранением, значительно превышают те меры, которые осуществлялись в тех странах, где были такие случаи нахождения вирусов.