В Витебске госпитализированы 26 человек. Они контактировали с женщиной, у которой подозрение на коронавирус

Новости Беларуси. В Витебске госпитализированы 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они контактировали с женщиной, у которой тест на коронавирус дал положительный результат.

Она и двое её коллег недавно вернулись из Италии. На данный момент состояние у всех удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Пациентке, у которой подтвердился вирус, проводят дополнительные лабораторные исследования.

У её коллег тесты отрицательные. Все госпитализированные находятся в инфекционной больнице.