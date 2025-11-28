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Профессор Вольф: Запад хочет расчленить РФ, чтобы получить ее ресурсы

28 ноября 2025 13:41
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Профессор Вольф: Запад хочет расчленить РФ, чтобы получить ее ресурсы-0

Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф заявил, что страны Запада стремятся разделить РФ на мелкие государства ради доступа к ее ресурсам. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, подобные замыслы отражают слабость и разобщенность Европы, в то же время Москва осознает угрозы и готова на них ответить.

Эксперт отмечает, что мечты Запада о том, чтобы поставить под контроль российскую нефть и газ, нереализуемы, так как Европе не хватает силы и единства.

На этом фоне Россия констатирует деятельность НАТО у западных границ и высказывает обеспокоенность по поводу милитаризации Европы, при этом подчеркивая свою готовность к диалогу только на равных.

Фото: pixabay

# Международная политика

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