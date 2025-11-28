Сделано в коллаборации с «Союзмультфильмом» – какие тренды задаёт фабрика ёлочных игрушек

Алина Трус, корреспондент:

Новый год уже не за горами. Совсем скоро тысячи праздничных елочек украсят дома белорусов. На фабрике новогодних игрушек уже вовсю кипит работа. Праздничное настроение должны почувствовать абсолютно все. В этой мастерской царит настоящее волшебство. Здесь создают маленькие произведения искусства – атрибуты Нового года из стекла и поликерамики. Зарождается магия с идеи.

Анастасия Голуб, начальник производства фабрики игрушек:

Все начинается с концепта игрушки либо если есть какие-то определенные персонажи. Начинаем в программе прорабатывать саму 3D-модель. В 3D-модели важно создать форму технологичную для будущей игрушки. Она должна быть цельная в соответствии всем техническим требованиям. На примере: новая игрушка на следующий год – 3D-модель Карлсона. Мы ее начали разрабатывать, сейчас она на финальной стадии доработки. Далее игрушки приобретают знакомые очертания. Растворы из гипса и полимеров заливают в формы. Некоторое время требуется на застывание и основа готова. Алина Трус:

Под Новый год заказов очень много разнообразных. Как все успеваете?

Дарья Бурцева, аэрографист фабрики игрушек:

Конечно, заказов очень много. Мы работаем в усиленном режиме. Стараемся все успеть, чтобы каждому принести в дом праздник, чтобы все остались довольны и с игрушками. Эта игрушка из поликерамики, которая проходит множество этапов, прежде чем попадет на полку в магазины и, соответственно, в руки покупателю. Этот данный этап, например, называется аэрография. После того, как игрушка вышла из литейного цеха, она попадает сюда. Здесь задается ей оттенок, подтон. Тут мы подчеркиваем какие-то элементы, тени. Только потом игрушки попадают в руки к художникам. Они расписывают ее, дополняют декоративными элементами. Не обходится детализация без акриловых красок, бусин и блесток.

Ольга Высоцкая, художник фабрики игрушек:

Есть определенные детальки, которые нужно прорисовывать, чтобы не смешивались краски или чтобы была большая детализация нашей литейки – игрушки. Белые медведи – я красила белых медведей. Они достаточно такого мультяшного формата – красивые, милые, забавные. Их было приятно красить. За каждой идеей стоит творческая команда. Вместе они подбирают дизайн, форму и палитру оттенков будущей игрушки. Елочное украшение должно напоминать о торжестве, навеивать теплые воспоминания из детства и отвечать запросам современного покупателя. В помощь книги, журналы, открытки, социальные сети и известные мультфильмы – вдохновение повсюду. На фабрике мастера сами задают тренды. Новинки этого года уже активно раскупают в магазинах.

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:

Самая главная новинка этого года — это игрушка, сделанная в коллаборации с «Союзмультфильмом».