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Более 30 тыс. тонн антигололёдных материалов заготовлено в Минской области на зимний сезон

28 ноября 2025 14:10
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Погода еще неустойчива, а значит, может преподнести свои сюрпризы. И к ним коммунальные службы Минской области полностью готовы. На зимний сезон в регионе заготовлено более 30 тысяч тонн противогололедных материалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 30 тыс. тонн антигололёдных материалов заготовлено в Минской области на зимний сезон-2

Укомплектованы всем необходимым и коммунальные службы Смолевичского района. В его распоряжении 3 тысячи тонн песко-соляной смеси и 100 тонн чистой соли для обработки улиц. Для борьбы с непогодой задействован весь автопарк, а это более 20 единиц. В этом году закупили новую машину, на которую установили пескоразбрасыватель и снегоочистной отвал.

Более 30 тыс. тонн антигололёдных материалов заготовлено в Минской области на зимний сезон-4

Наталья Никитина, заместитель директора Смолевичского ЖКХ:
Частный сектор по заявкам сыпется, потому что особенно гористая местность накатывается. Есть вопросы, чтобы и спецслужбы доехали, и пожарные, и скорые, и мусоровозы. На обслуживании предприятия находится 478 километров дорог, из них 168 километров это асфальтобетонное покрытие. Все остальное – грунт и гравий. 

Для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий в районе организовано круглосуточное дежурство специальной диспетчерской службы.

# Погода в Беларуси # ЖКХ

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