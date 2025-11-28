Делегаты ВНС готовятся представить свои идеи на ближайшую пятилетку
Делегаты из всех регионов страны готовятся представить свои идеи на Всебелорусском народном собрании. Масштабное событие состоится 18 и 19 декабря. Одной из ключевых тем обсуждения станет определение приоритетов социально-экономического развития страны на следующую пятилетку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди тех, кто представит интересы белорусов на народном вече, – заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Воложинского территориального центра.
Татьяна Окушко – заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Воложинского территориального центра. Работает с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Главная задача – помочь им адаптироваться в общество.
Татьяна Окушко, заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, Делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Наше отделение посещают 56 человек с инвалидностью. Это люди с разными заболеваниями, но с огромным желанием и стремлением быть полезными не только себе, но и обществу.
Татьяна Витальевна – делегат Всебелорусского народного собрания. Будет представлять Воложинский район на народном вече. С проектом социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку ознакомлена.
Волнуют вопросы создания качественной и доступной среды для жизни. Это один из семи приоритетов проекта программы. Ключевое направление, которому делегату хотелось бы уделить особое внимание, – поддержка социально уязвимых категорий населения.
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