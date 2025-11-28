Делегаты ВНС готовятся представить свои идеи на ближайшую пятилетку

Делегаты из всех регионов страны готовятся представить свои идеи на Всебелорусском народном собрании. Масштабное событие состоится 18 и 19 декабря. Одной из ключевых тем обсуждения станет определение приоритетов социально-экономического развития страны на следующую пятилетку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди тех, кто представит интересы белорусов на народном вече, – заведующая отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Воложинского территориального центра.