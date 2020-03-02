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«Это не карантин ни в коей мере». Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты

02 марта 2020 13:37
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Новости Беларуси. Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ребята отдыхали в составе организованной группы. Признаков коронавируса ни у кого не нашли, но медики продолжают наблюдение. В настоящее время проводится мониторинг состояния их здоровья.    

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«Это не карантин ни в коей мере». Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты-1

Для детей организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы не прерывать учебный процесс, проводятся занятия.   

«Это не карантин ни в коей мере». Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты-4

Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:  
Это, естественно, не карантин ни в коей мере. На сегодняшний момент в социально-педагогическом центре организован весь комплекс мероприятий, который необходим для пребывания там детей. Дети начальной школы, с ними на оздоровлении была учительница начальных классов, дети от 7 до 10 лет. Она организованно проводит занятия по всем учебным предметам, которые необходимы по программе.   

# Коронавирус # общество # Юрий Деркач # Руслан Смирнов # Фотофакт

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