«Это не карантин ни в коей мере». Вернувшихся из Италии речицких школьников наблюдают специалисты

Ребята отдыхали в составе организованной группы. Признаков коронавируса ни у кого не нашли, но медики продолжают наблюдение. В настоящее время проводится мониторинг состояния их здоровья.

Руслан Смирнов, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома:

Это, естественно, не карантин ни в коей мере. На сегодняшний момент в социально-педагогическом центре организован весь комплекс мероприятий, который необходим для пребывания там детей. Дети начальной школы, с ними на оздоровлении была учительница начальных классов, дети от 7 до 10 лет. Она организованно проводит занятия по всем учебным предметам, которые необходимы по программе.