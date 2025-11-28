Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси

Укрепление реального сектора экономики, освоение новых технологий, развитие туризма, увеличение числа детских садов. Столь широкий спектр тем поднимали 28 ноября в Могилеве в ходе обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее планируют принять на заседании Всебелорусского народного собрания.

В региональном разрезе в грядущую пятилетку Могилевскую область ожидает серьезный рост. Зарплаты поднимутся на четверть. Экспорт – почти на столько же. За счет чего это будет достигаться и какие инициативы следует реализовать – дискуссия получилась продуктивной. Каждое предложение рассматривается и анализируется, ведь обратная связь – это не формальность, а реальный механизм народовластия.

Руслан Страхар, член Президиума VII Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:

Для поддержки инноваций в нашей стране уже есть инструменты, которые работают. И будут появляться инструменты, которые будут позволять инновационно ориентированным предприятиям, предприятиям, которые нацелены на совершенствование своей технологии, на разработку и внедрение технологий, делать этот процесс как можно более оптимальным, удобным для них.

Главные цели предстоящей пятилетки – повышение качества жизни белорусов за счет роста экономики, модернизации, развития человеческого потенциала и других факторов.