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Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси

28 ноября 2025 13:36
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Укрепление реального сектора экономики, освоение новых технологий, развитие туризма, увеличение числа детских садов. Столь широкий спектр тем поднимали 28 ноября в Могилеве в ходе обсуждения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее планируют принять на заседании Всебелорусского народного собрания.

Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси-2

В региональном разрезе в грядущую пятилетку Могилевскую область ожидает серьезный рост. Зарплаты поднимутся на четверть. Экспорт – почти на столько же. За счет чего это будет достигаться и какие инициативы следует реализовать – дискуссия получилась продуктивной. Каждое предложение рассматривается и анализируется, ведь обратная связь – это не формальность, а реальный механизм народовластия.

Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси-4

Руслан Страхар, член Президиума VII Всебелорусского народного собрания, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
Для поддержки инноваций в нашей стране уже есть инструменты, которые работают. И будут появляться инструменты, которые будут позволять инновационно ориентированным предприятиям, предприятиям, которые нацелены на совершенствование своей технологии, на разработку и внедрение технологий, делать этот процесс как можно более оптимальным, удобным для них.

Главные цели предстоящей пятилетки – повышение качества жизни белорусов за счет роста экономики, модернизации, развития человеческого потенциала и других факторов.

# Руслан Страхар # Всебелорусское народное собрание

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