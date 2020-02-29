Прямой эфир

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

29 февраля 2020 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе «Большой город»

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-1

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-3

На момент записи случаев заражения в Беларуси ещё не было. Теперь фраза «Только вместе мы победим» приобрела новое звучание. В минувший четверг предварительные тесты, проведенные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии подтвердили: первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске.

Вирус выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациента и контактировавших с ним поместили в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

Караник: эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируема, повода радикально закрывать границы нет

Особое внимание уделяют иностранным студентам. Для их обследования существуют два центра – «Бригантина» и «Загорье».

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-6

В них одновременно может находится почти 400 человек. Карантин длится две недели. Чтобы не упускать учебное время, ВУЗы организовали дистанционное обучение.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-9

Например, на сайте экономического факультета БГУ в электронном варианте есть лекции и задания для всех курсов. Указаны и контакты преподавателей, с которыми студенты могут держать связь. Главный принцип – поддержать молодых людей и не обделить их вниманием в учебном плане.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-12

Вэнь Хуань, студентка экономического факультета БГУ:
Хотя коронавирус уже появлялся в Китае раньше, но сейчас в нашем университете отношения между преподавателями и студентами ничего не изменялось.

Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»-15

Семён Мастеров, студент экономического факультета БГУ:
Сначала смутило, конечно. Потому что экономический и филологический факультеты находятся в одном корпусе, а на филфаке очень много китайцев. Но потом нам сказали, что всё в порядке, всех проверили. И насколько я знаю, сейчас все граждане Китая проживают на территории «Бригантины».

Никаких приветственных объятий и поцелуев в сезон вирусов – напоминают инфекционисты

Ситуация с коронавирусом в Беларуси под постоянным контролем. Мобилизованы все ведомства, которые так или иначе задействованы в защите наших граждан от опасной болезни.

# Коронавирус # общество # Вэнь Хуань # Семён Мастеров

Другие новости рубрики

Все новости
«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске
29 февраля 2020 13:47

«В Берлине в аэропорту нас, вообще, никак не проверяли». Что рассказывают пассажиры зарубежных авиарейсов в Минске

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус
29 февраля 2020 13:47

Что сейчас происходит в минском аэропорту? Как делают тесты на коронавирус

«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»
29 февраля 2020 13:46

«Во всех белорусских пунктах пропуска уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан»