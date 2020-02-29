Студенты БГУ о коронавирусе и иностранных учащихся: «Сначала смутило, конечно. Потом нам сказали, что всех проверили»

Вот такой флешмоб в поддержку Китая и всех стран, куда добрался коронавирус, организовали студенты экономического факультета БГУ, рассказали в программе «Большой город».

На момент записи случаев заражения в Беларуси ещё не было. Теперь фраза «Только вместе мы победим» приобрела новое звучание. В минувший четверг предварительные тесты, проведенные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии подтвердили: первый случай Сovid-19 зафиксирован в Минске. Вирус выявили у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациента и контактировавших с ним поместили в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Караник: эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируема, повода радикально закрывать границы нет Особое внимание уделяют иностранным студентам. Для их обследования существуют два центра – «Бригантина» и «Загорье».

В них одновременно может находится почти 400 человек. Карантин длится две недели. Чтобы не упускать учебное время, ВУЗы организовали дистанционное обучение.

Например, на сайте экономического факультета БГУ в электронном варианте есть лекции и задания для всех курсов. Указаны и контакты преподавателей, с которыми студенты могут держать связь. Главный принцип – поддержать молодых людей и не обделить их вниманием в учебном плане.

Вэнь Хуань, студентка экономического факультета БГУ:

Хотя коронавирус уже появлялся в Китае раньше, но сейчас в нашем университете отношения между преподавателями и студентами – ничего не изменялось.