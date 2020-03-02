Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

Новости Беларуси. Три случая коронавируса подтверждены на 2 марта в Беларуси. Двое заболевших находятся в Минске, еще одна женщина 1 марта госпитализирована в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси:

Те усилия, которые прилагаются, – это усилия на предупреждение распространения вируса в Республике Беларусь. Мы делаем все для того, чтобы этого не было.

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Во-первых, пациенты изолируются. Во-вторых, проведено почти 3 000 исследований людям, которые имеют к этому показания. Это достаточно большой объем, как вы видите. Выявлено три человека.

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Скажем так, по объемам лабораторной работы, может быть, эта цифра и не впечатляет, но на самом деле представьте себе объем этой работы для того, чтобы найти этих пациентов, чтобы посмотреть их контакты и чтобы инфекция дальше не распространялась.