Прямой эфир

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси

02 марта 2020 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три случая коронавируса подтверждены на 2 марта в Беларуси. Двое заболевших находятся в Минске, еще одна женщина 1 марта госпитализирована в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три случая коронавируса подтвердились в Беларуси. Что известно

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси-1

Игорь Карпов, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Беларуси:
Те усилия, которые прилагаются, – это усилия на предупреждение распространения вируса в Республике Беларусь. Мы делаем все для того, чтобы этого не было.

«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

Во-первых, пациенты изолируются. Во-вторых, проведено почти 3 000 исследований людям, которые имеют к этому показания. Это достаточно большой объем, как вы видите. Выявлено три человека.

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Скажем так, по объемам лабораторной работы, может быть, эта цифра и не впечатляет, но на самом деле представьте себе объем этой работы для того, чтобы найти этих пациентов, чтобы посмотреть их контакты и чтобы инфекция дальше не распространялась.

Игорь Карпов рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы коронавирус не распространился в Беларуси-4

# Коронавирус # Здоровье # Игорь Карпов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы»
02 марта 2020 07:19

Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы»

«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
01 марта 2020 08:06

«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
01 марта 2020 07:33

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске