В Италии проходит общенациональная забастовка против политики правительства

В «черную пятницу» в Италии выстроились шумные очереди, и отнюдь не в магазины. Люди вышли на масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общенациональная забастовка, призванная прекратить военные траты и вернуть их в бюджет, парализовала Венецию.

Профсоюзные организации назвали прямой атакой на интересы граждан сокращение социальных расходов ради милитаризации ЕС. К протестам присоединились даже журналисты, которые требуют свободы слова. Итальянские радиостанции вместо привычных выпусков новостей весь день транслирует музыку.

Серьезно пострадала городская транспортная система, а множество железнодорожных, морских и авиарейсов было отменено. Сегодняшние манифестации предшествуют большому маршу протеста, который запланирован в Риме на субботу.