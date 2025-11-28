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В Италии проходит общенациональная забастовка против политики правительства

28 ноября 2025 13:38
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В «черную пятницу» в Италии выстроились шумные очереди, и отнюдь не в магазины. Люди вышли на масштабную акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общенациональная забастовка, призванная прекратить военные траты и вернуть их в бюджет, парализовала Венецию.

В Италии проходит общенациональная забастовка против политики правительства-2

Профсоюзные организации назвали прямой атакой на интересы граждан сокращение социальных расходов ради милитаризации ЕС. К протестам присоединились даже журналисты, которые требуют свободы слова. Итальянские радиостанции вместо привычных выпусков новостей весь день транслирует музыку. 

Серьезно пострадала городская транспортная система, а множество железнодорожных, морских и авиарейсов было отменено. Сегодняшние манифестации предшествуют большому маршу протеста, который запланирован в Риме на субботу.

# Международная политика # Протесты

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