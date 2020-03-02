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Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы»

02 марта 2020 07:19
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Новости Беларуси. Посольство Японии продолжит реализацию в Беларуси проектов программы помощи в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы» -1

Новое диагностическое оборудование на сумму в 80 тысяч долларов поставлено в Брестскую детскую областную больницу. Ежегодно здесь получают помощь 60 тысяч маленьких пациентов.

Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы» -4

Новый гастроскоп поможет проводить обследования и без хирургического вмешательства справляться с ситуациями, когда ребенок проглотил предметы. Таких случаев бывает до полусотни в год. Еще одна новинка – детский артроскоп – поможет быстро и точно обследовать суставы. 

Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы» -7

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:
Его в Брестской области для детей в принципе не было. Оно менее востребовано, чем у взрослых, но тем не менее начинать с этого надо. Это оборудование у нас появилось. Около 15 операций мы уже сделали оно же диагностическое и лечебное одновременно. Есть моменты, как его развивать. Люди готовы. 

Новое диагностическое оборудование появилось в Брестской детской больнице благодаря проекту «Корни травы» -10

За почти 16 лет существования программы «Корни травы» правительство Японии реализовало в Беларуси 53 проекта на сумму более 4-х миллионов долларов. Гранты выделяются на приобретение оборудования для медицинских, школьных и социальных учреждений по всей стране. 

# Болезни у детей # Здоровье # Сергей Ковшик # Фотофакт

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