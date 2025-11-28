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Белорусские аграрии готовят технику к весне

28 ноября 2025 13:55
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После завершения полевых работ одна из важнейших задач для аграриев – обеспечение сохранности и подготовка техники к новому сезону. Правильный подход позволяет избежать затрат на обслуживание и дорогостоящий ремонт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусские аграрии готовят технику к весне-2

В Березинском районе работы уже ведутся. Агрегаты очищены и продефектованы, составлены графики ремонта. Механизаторы занимаются техническим обслуживанием машин. Прежде всего ставят на ремонт технику, которая первой отправится в поля – это культиваторы и опрыскиватели. 

Белорусские аграрии готовят технику к весне-4

Евгений Пилецкий, заместитель директора по растениеводству СУП «АгроМАЗ»:
Порядка 40 единиц техники стоит на хранении, согласно всех установленных рекомендаций и ГОСТов. Самоходная техника стоит на специализированных подставках. Покрышки обработаны, покрашены. На текущий момент на хранение мы не ставим технику, которая непосредственно задействована в наших внутренних работах. Это работы, связанные с вывозкой и внесением органики.

Подготовка сельскохозяйственной техники к новому сезону – важный и ответственный этап. Своевременное обслуживание и бережное отношение к машинам гарантируют долгую службу.

# Сельское хозяйство

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