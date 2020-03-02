Глава Еврокомиссии: риск заболеть коронавирусом возрос до «высокого»

Евросоюз повысил риск COVID-19 до высокого уровня. Чтобы остановить распространение коронавируса, в Европе будет создана специальная группа реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Случаи заражения пневмонией нового типа зафиксированы уже в 18 из 27 стран ЕС. Число заболевших превысило 2 000 человек. Без малого 40 погибли.

На борьбу с вирусом еврокомиссия выделила более 230 миллионов евро и ищет возможности для привлечения дополнительных средств.

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От COVID-19 страдают не только граждане, но и европейский туристический сектор. Два миллиона путешественников отменили свои поездки в страны Евросоюза. В результате только за январь 2020-го экономические потери составили около миллиарда евро.