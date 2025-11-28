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Чего хотят зумеры от работодателя и как к ним найти подход? Мнение депутата Мингорсовета

28 ноября 2025 14:23
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О молодых специалистах и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Как вам сейчас это современное поколение зумеров? Их как-то все время стараются принизить на фоне миллениалов, которые были более ответственные, готовы были работать с утра до вечера. Современная молодежь какая? 

Чего хотят зумеры от работодателя и как к ним найти подход? Мнение депутата Мингорсовета-2

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Современная молодежь, в первую очередь, прагматична. Наверное, мы немножко ностальгируем по тем временам, когда люди хотели работать, работали и не думали о благах, которые эта работа дает. У молодежи поменялось мировоззрение, и если посмотреть те результаты анкетирования, исследования, которые проходят в республике, то у молодежи до 31 года на первом месте стоит уровень заработной платы. То есть они хотят за дорого продавать свои знания, умения, свои мозги. Это нормально.

У более старшего поколения уже смещаются эти приоритеты в более спокойную жизнь, а молодежь хочет зарабатывать, хочет видеть свое будущее, будущее не в той же должности либо профессии, в которой она на сегодняшний момент, но и карьерный рост, они амбициозные, это нормально. 

Подробности в видео

# Молодежь Беларуси # Наталья Надольская # Вячеслав Кузнецов

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