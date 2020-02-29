Никаких приветственных объятий и поцелуев в сезон вирусов – напоминают инфекционисты

Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории: Если вы идёте по улице, то желательно дышать свежим воздухом. Маска здесь не нужна. Но когда мы находимся в каком-то социуме, когда мы контактируем с людьми, здесь, в первую очередь, нужно помнить о том, что на период респираторных вирусных инфекций нежелательным является здороваться за руку или, например, обниматься, или целовать друг друга в щёку. Можно обойтись без вот таких приветственных знаков, хотя они и очень тёплые. И не подходить к человеку, который страдает респираторной вирусной инфекцией, дистанцируясь примерно на метра полтора.

Заболевшему человеку врачи рекомендуют носить медицинскую маску. Стоит ли это делать здоровому, рассказали в программе «Большой город» .

Также в программе рассказали:

– что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

– где провериться на коронавирус и какие меры профилактики принять дома

– как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

– что сейчас происходит на границах и в минском аэропорту: как проверяют въезжающих на коронавирус

– какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Смотрите 1 марта в 10.30 на СТВ.