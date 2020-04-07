Президент Беларуси: Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдём лечить людей

Отдельно Президент остановился на работе Минздрава. Ведомство не должно обращать внимания на провокации в интернете, а заниматься своей непосредственной работой – спасением жизней людей.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сейчас необходимо бороться жизнь за каждого человека. Мы должны победить красиво и спасти людей достойно. В Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости COVID-19. Во Дворце Независимости собрались большим составом. В мире ситуация стремительно ухудшается с каждым днем. Главная задача на сегодня – избежать системных проблем и ошибок.

Зашел разговор и о карантине. Здесь глава государства придерживается прежних принципов: у нас уже выбрана тактика – это очаговая борьба с опасной инфекцией. Также Александр Лукашенко отметил, что каждый день следит за статистикой и сравнивает ее с другими странами. Отдельный блок на совещании посвятили вопросу нехватки средств защиты. К понедельнику поручено решить этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать.

Каждый должен заниматься своим делом без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, и он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все.

Поэтому давайте серьезно обсудим эту проблему.

К слову, общая смертность в Беларуси за первый квартал снизилась на 4 %, от пневмоний – на 9 %.