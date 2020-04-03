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Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной

03 апреля 2020 07:55
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Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:
Давайте сегодня просыпаться вместе. Начнем мы с подъема на полупальцы, будем разминать наши ножки. Поднимаемся максимально высоко, как вы можете на сегодняшний день, но каждый день увеличивать свой максимум, чтобы были красивые полупальчики, как у лучших гимнасток мира.

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-1

А теперь переходим к приседаниям, я люблю приседать с небольшой поверхности, мне кажется, что это дает больше эффекта, если честно. Поэтому начинаем приседать, можно еще и ручки здесь заодно очень усердно давить друг на дружку и тоже приносить пользу.

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-4

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-6

Почувствовали, как наши ножки работали, спустились с возвышения и продолжим дальше с небольшими махами в сторону. Можно делать эти махи, как с завернутой ножкой, как я сейчас делаю, а можно делать с вывернутой. Каждый выбирает по-своему и, соответственно, по амплитуде тоже. У кого есть возможность, поднимаем ножки повыше.

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-9

Сейчас нужно потянуть наш верх.

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-12

При всех зарядках давайте еще внимание уделять обязательно тому, чем мы заправляем наш организм. Пускай это будет здоровая и полезная пища, и тогда вы избежите любой диеты. Что касается лично меня, я, вообще, люблю поесть, правда. Но чувствую, когда надо себя немного ограничить. И еще один мой секрет я стараюсь правильно одеваться.

Зарядка для пробуждения от Любови Черкашиной-15

# Здоровье # Здоровье # Любовь Черкашина # Фотофакт # Утренняя зарядка

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