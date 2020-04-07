Президент Беларуси: уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор

Новости Беларуси. Рынок углеводородов, по мнению Александра Лукашенко, лихорадит, поэтому задача таких стран как Беларусь – быть готовыми к любому развитию событий, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупнейших держав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом глава государства посетовал, что проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений, все еще рассматриваются на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сегодня видите: они уже обнаглели до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели. Вы понимаете, о чем идет (речь – прим. ред.). Это Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Россия – они уже напрямую, то ли оправдываясь друг перед другом, начинают говорить и играть на повышение цен на нефть.