«В группе риска и любители закидывать ногу на ногу». Почему появляется варикоз и как его предотвратить

Варикозное расширение вен – недуг, который на начальных этапах редко беспокоит пациентов. Но со временем проблема может привести к серьезным осложнениям.

Андрей Кардис, хирург:

Сама по себе варикозная болезнь – это расширение подкожных вен, которое сопровождается несостоятельностью клапанного аппарата, рефлюксом крови, т. е. обратным током крови и различными неприятными ощущениями: начиная от эстетического дефекта в виде сосудистых звездочек, какой-то сосудистой сеточки, каких-то варикозных узлов и заканчивая кровотечением из варикозных узлов, появлением трофических язв на голени, чаще всего, и тромбоэмболическими осложнениями.

Ученые полагают, что предрасположенность к варикозной болезни закладывается генетически. Если в семье оба родителя страдают этим заболеванием, вероятность его появления у детей достигает 90%. Но есть и другие факторы. Диана Галех, корреспондент:

В группе риска и любители закидывать ногу на ногу, лучше встать и больше двигаться.

Андрей Кардис:

Основная причина варикозной болезни – гиподинамия, т. е. когда человек мало двигается, у него офисная работа, когда человек по роду своей трудовой деятельности испытывает значительные статические нагрузки, он должен длительное время стоять и тогда ему нужна профилактика. Дозированные физические нагрузки – в первую очередь, ходьба, человек должен минимум 1,5-2 часа в сутки ходить.

Отягощающие факторы – лишний вес, курение, травмы ног. Исследования показывают, варикоз чаще встречается у женщин – примерно у 30-40%. Если к концу рабочего дня вы чувствуете тяжесть в ногах, а любимые туфли стали тесными из-за отеков, у вас периодически появляются судороги и боли в икрах – следует насторожиться и обратиться к врачу-флебологу. Благо, современных методов лечения – предостаточно.

Андрей Кардис:

Три метода лечения: консервативное и хирургическое, инвазивный метод лечения, который делится на два. Одним из самых основных консервативных методов лечения является компрессионная терапия и лечебная физкультура. Компрессионная терапия – это ношение эластических чулков.

Второй компрессионный метод, который в настоящее время является золотым стандартом лечения варикозной болезни, – это эндовенозная лазерная коагуляция. Через прокол в вене вводится в вену световод, после этого производится анестезия и лазерный этап операции. В результате воздействия лазерного излучения на стенку вены, в стенке вены испаряется вода и вена перестает существовать.

При варикозе следует соблюдать диету. Максимум овощей и фруктов – минимум соленого и копченого. Рекомендуется употреблять как можно меньше мяса, включать в рацион рыбу, продукты, богатые клетчаткой, с повышенным содержанием витамина С, рутина.