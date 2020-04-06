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В Беларуси проведено более 40 тыс тестов на коронавирусную инфекцию

06 апреля 2020 12:12
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Новости Беларуси. Новая информация от Минздрава Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию провели в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню на стационарном лечении находятся 634 человека. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. В основном это лица первого контакта, которые на момент тестирования были под наблюдением медиков.

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После прохождения лечения 53 человека выздоровели. Всего же за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 обследуемых.

В Беларуси проведено более 40 тыс тестов на коронавирусную инфекцию-1

Также стало известно о 13 случаях смерти. Практически все пациенты страдали от хронических заболеваний, которые были отягощены COVID-19.

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Стоит отметить, что в Беларуси достаточно средств для эффективной борьбы с вирусом – от лекарств до аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, сейчас проводят клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы.

В Беларуси проведено более 40 тыс тестов на коронавирусную инфекцию-4

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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