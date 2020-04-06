В Беларуси проведено более 40 тыс тестов на коронавирусную инфекцию

Новости Беларуси. Новая информация от Минздрава Беларуси. Более 40 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию провели в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню на стационарном лечении находятся 634 человека. У большинства заболевание протекает в легкой или средней форме. В основном это лица первого контакта, которые на момент тестирования были под наблюдением медиков.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 6 апреля

После прохождения лечения 53 человека выздоровели. Всего же за последние двое суток из медучреждений выписаны 355 обследуемых.