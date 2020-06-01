Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Новости Беларуси. Наблюдающийся в последнее время рост нефтяных котировок на мировых баржах позволяет Беларуси поднять экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня они прибавляют порядка 20 %. Это касается вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС сырой нефти, прямогонного и товарных бензинов, дизеля, различных масел и других продуктов нефтепереработки.

Предыдущее изменение ставки вывозных пошлин было месяц назад, 1 мая. Тогда на фоне обвала мирового рынка они были резко снижены.