В Буэнос-Айресе женщины вышли на масштабную акцию протеста против трудовой реформы

В Аргентине не утихает война граждан за свои права. В Буэнос-Айресе десятки тысяч женщин вышли на масштабную акцию протеста против трудовой реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты, держа в руках кастрюли и барабаны заполонили главные улицы аргентинской столицы, требуя от властей отменить скандальный законопроект. По мнению протестующих, документ является ярким проявлением дискриминации по отношению к женщинам.

Мы теряем права, которые являются основополагающими и включают в себя право на рабочее время, право заботиться о своих детях и право на улучшение жизни. И об этом нам нужно говорить открыто. Нам нужно, чтобы люди понимали, что женщинам должна выплачиваться заработная плата за домашние обязанности, обязанности по уходу за детьми. Именно об этом мы должны говорить сегодня.

Трудовая реформа, которая вызвала масштабные протесты по всей Аргентине, предполагает сокращение выходных и социальных пособий, смягчение правил увольнения работников, увеличение рабочего дня с 8 до 12 часов. Профсоюзы утверждают, что реформа подрывает гарантии защиты прав трудящихся.