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Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости

10 марта 2026 09:40
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Оглавление

Интервью с певицей Валерией в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Диана Галех, корреспондент:
Вы часто бываете в Беларуси. Уже успели полюбить нашу страну? И если да, то за что? 

Я очень люблю Беларусь! Я ощущаю себя здесь спокойно

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости -3

Валерия, народная артистка России:
Я много лет приезжаю сюда. И бывала в самых разных городах с гастролями. И на фестиваль «Славянский базар» приезжала. Я очень люблю Беларусь! Говорю это не потому, что я здесь в гостях и должна вам что-то приятное сказать. 

Я действительно здесь ощущаю себя очень спокойно. Здесь настолько все чисто, красиво и упорядоченно! Внутри совершенно особое чувство возникает. Мне нравятся широкие улицы. 

Я радуюсь за минчан, за Беларусь. Страна развивается. Это очень круто! 

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости -5

Диана Галех:
Бренду «Валерия» в этом году уже 35 лет. Если сравнить, какой Валерия была тогда и какой стала она сейчас, какие главные изменения? 

Валерия:
Особенность этого бренда в том, что имидж не был придуман. Если поначалу пытались ему навязать какую-то отстраненность, холод, инопланетность, то вскоре стало понятно, что придумывать что-то для меня – очень сложно. Это не нужно, потому что я внутри чувствую больше, чем то, что мне навязывают. 

«Последний альбом делал мой сын!»

Диана Галех:
Как вам удается находить подход к зрителю? Сейчас же зритель очень требовательный. 

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости -7

Валерия:
Я постоянно учусь чему-то новому. И очень удобно иметь детей, которые тебя обеспечивают полезной информацией, особенно если у детей хороший музыкальный вкус.

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Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости -9

Валерия:
Последний альбом вообще делал мой сын как саунд-продюсер, как человек, который собрал кемп музыкантов, с которыми мы записывали этот альбом. Он поставил такую задачу – сохранить все лучшее, что было сделано за все эти годы, и придать всему этому свежее дыхание. Мне кажется, что у нас получилось. 

«Я не делала никаких операций»

Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости -11

Валерия:
Я тренируюсь каждый день. Вообще я человек не спортивный – я занимаюсь фитнесом. Я хожу в тренажерный зал либо тренируюсь дома, функциональные тренировки. Но я это делаю на ежедневной основе. Еще йога и 10 тысяч шагов ежедневно.

Я занимаюсь в таком режиме со своих 22 лет. Я хочу быть долго сильной и мобильной. Эстетика – это уже на втором месте. Я не делала никаких операций. Я абсолютно убеждена, что мы должны стремиться к тому, чтобы в любом возрасте быть сильными. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Валерия # Музыка # Знаменитости # Иосиф Пригожин # Диана Галех

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