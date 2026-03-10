Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости

Интервью с певицей Валерией в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Диана Галех, корреспондент:

Вы часто бываете в Беларуси. Уже успели полюбить нашу страну? И если да, то за что? Я очень люблю Беларусь! Я ощущаю себя здесь спокойно

Валерия, народная артистка России:

Я много лет приезжаю сюда. И бывала в самых разных городах с гастролями. И на фестиваль «Славянский базар» приезжала. Я очень люблю Беларусь! Говорю это не потому, что я здесь в гостях и должна вам что-то приятное сказать. Я действительно здесь ощущаю себя очень спокойно. Здесь настолько все чисто, красиво и упорядоченно! Внутри совершенно особое чувство возникает. Мне нравятся широкие улицы. Я радуюсь за минчан, за Беларусь. Страна развивается. Это очень круто!

Диана Галех:

Бренду «Валерия» в этом году уже 35 лет. Если сравнить, какой Валерия была тогда и какой стала она сейчас, какие главные изменения? Валерия:

Особенность этого бренда в том, что имидж не был придуман. Если поначалу пытались ему навязать какую-то отстраненность, холод, инопланетность, то вскоре стало понятно, что придумывать что-то для меня – очень сложно. Это не нужно, потому что я внутри чувствую больше, чем то, что мне навязывают. «Последний альбом делал мой сын!» Диана Галех:

Как вам удается находить подход к зрителю? Сейчас же зритель очень требовательный.

Валерия:

Я постоянно учусь чему-то новому. И очень удобно иметь детей, которые тебя обеспечивают полезной информацией, особенно если у детей хороший музыкальный вкус. Между нами есть химия! Стас Ярушин и Настя Кравченко записали песню – интервью.

Валерия:

Последний альбом вообще делал мой сын как саунд-продюсер, как человек, который собрал кемп музыкантов, с которыми мы записывали этот альбом. Он поставил такую задачу – сохранить все лучшее, что было сделано за все эти годы, и придать всему этому свежее дыхание. Мне кажется, что у нас получилось. «Я не делала никаких операций»