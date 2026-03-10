Интервью с Валерией! Певица рассказала, за что любит Беларусь, и раскрыла секрет молодости

Интервью с певицей Валерией в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Диана Галех, корреспондент:
Вы часто бываете в Беларуси. Уже успели полюбить нашу страну? И если да, то за что?
Интервью с певицей Валерией в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Диана Галех, корреспондент:
Вы часто бываете в Беларуси. Уже успели полюбить нашу страну? И если да, то за что?
Валерия, народная артистка России:
Я много лет приезжаю сюда. И бывала в самых разных городах с гастролями. И на фестиваль «Славянский базар» приезжала. Я очень люблю Беларусь! Говорю это не потому, что я здесь в гостях и должна вам что-то приятное сказать.
Я действительно здесь ощущаю себя очень спокойно. Здесь настолько все чисто, красиво и упорядоченно! Внутри совершенно особое чувство возникает. Мне нравятся широкие улицы.
Я радуюсь за минчан, за Беларусь. Страна развивается. Это очень круто!
Диана Галех:
Бренду «Валерия» в этом году уже 35 лет. Если сравнить, какой Валерия была тогда и какой стала она сейчас, какие главные изменения?
Валерия:
Особенность этого бренда в том, что имидж не был придуман. Если поначалу пытались ему навязать какую-то отстраненность, холод, инопланетность, то вскоре стало понятно, что придумывать что-то для меня – очень сложно. Это не нужно, потому что я внутри чувствую больше, чем то, что мне навязывают.
Диана Галех:
Как вам удается находить подход к зрителю? Сейчас же зритель очень требовательный.
Валерия:
Я постоянно учусь чему-то новому. И очень удобно иметь детей, которые тебя обеспечивают полезной информацией, особенно если у детей хороший музыкальный вкус.
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Валерия:
Последний альбом вообще делал мой сын как саунд-продюсер, как человек, который собрал кемп музыкантов, с которыми мы записывали этот альбом. Он поставил такую задачу – сохранить все лучшее, что было сделано за все эти годы, и придать всему этому свежее дыхание. Мне кажется, что у нас получилось.
Валерия:
Я тренируюсь каждый день. Вообще я человек не спортивный – я занимаюсь фитнесом. Я хожу в тренажерный зал либо тренируюсь дома, функциональные тренировки. Но я это делаю на ежедневной основе. Еще йога и 10 тысяч шагов ежедневно.
Я занимаюсь в таком режиме со своих 22 лет. Я хочу быть долго сильной и мобильной. Эстетика – это уже на втором месте. Я не делала никаких операций. Я абсолютно убеждена, что мы должны стремиться к тому, чтобы в любом возрасте быть сильными.
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