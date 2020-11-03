Хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ на вторую волну коронавируса? Рассказывает Игорь Карпов

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?
Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация.
Коечный резерв и достаточный запас кислородных точек – основные критерии в противостоянии COVID-19, причем не только в Беларуси. У нас план по перепрофилированию больниц под нужны пандемии был утвержден задолго до нового вирусного наступления. Медицинский арсенал пополнился и новыми отечественными приборами. Выпущено более 300 разветвителей для кислорода. Их установят в палатах на четыре и шесть пациентов. Это значительно пополнит запас дыхательных точек.
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Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:
Кислородные места, ИВЛ находятся под постоянным контролем (количество). Нам хватило этого всего во время первой волны. В тех местах, где были сложности, я думаю, сделаны правильные выводы в этом отношении, потому что основа лечения этого заболевания – это, конечно, кислородные места нуждающимся. И в случаях наиболее тяжелого течения это аппараты искусственной вентиляции. В настоящее время это все контролируется. Эти вопросы контролируются на местах.