Хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ на вторую волну коронавируса? Рассказывает Игорь Карпов

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?

Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация.