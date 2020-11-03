«Очищается до состояния пригодного». Откуда берут кислород для больных коронавирусом?

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в нашей стране 3 ноября обсуждали онлайн. Такие встречи уже стали традиционными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чём говорила Наталья Кочанова на селекторе по ситуации с ОРВИ и коронавирусом?

Селектор провела председатель Совета Республики. Актуальные данные и план дальнейших действий в борьбе с COVID-19 анализировали представители всех областей страны. Особое внимание – безопасному использованию и хранению кислорода, а также наличию свободных мест для COVID-пациентов. Еще одна важная тема – долечивание и реабилитация. В Бресте самая большая нагрузка по работе с больными COVID-19 легла на медиков областной больницы. Ко второй волне здесь подготовились. Что белорусы думают о масочном режиме? Шесть мнений

Сегодня в больнице 327 точек подключения кислорода, это на сотню больше, чем в первую волну. Бесперебойная подача возможна благодаря кислородному концентратору. Здесь принцип завязан не на баллонах, а на шести модулях. Каждый в минуту вырабатывает 80 литров кислорода. Хватит ли в Беларуси аппаратов ИВЛ на вторую волну коронавируса? Рассказывает Игорь Карпов

Галина Сипач, заместитель главного врача Брестской областной больницы:

У нас выработка кислорода идет из атмосферного воздуха. То есть путем фильтрации он очищается до состояния пригодного для применения в больничных условиях. Это медицинский кислород. Баллоны на данном этапе мы не используем. Они идут как резервная станция.