Правильное питание – нутрициолог перечислила топ-5 полезных продуктов

Юрий Царев, ведущий: Что нужно сразу учесть, когда садишься на какую-то диету или просто начинаешь менять свою карту питания?

10 марта свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые занимаются вопросами здорового питания. Сегодня День диетолога. О роли правильного питания поговорили с нутрициологом.

Анна Бедрицкая, нутрициолог, фитнес-тренер:

Я думаю, нужно учитывать свои индивидуальные какие-то особенности, в первую очередь, по здоровью. Второе – нужно хорошо понимать, что ты любишь и от чего не можешь отказаться. Что обязательно, нужно оставить в рационе – это очень важно.

Юрий Царев:

Я думаю, главное, понять свою активность на самом деле, сколько ты тратишь. Сколько у тебя дефицит калорий, сколько у тебя профицит калорий.

Анна Бедрицкая:

Это тоже очень важно. Физическая нагрузка обязательна для любого человека, который даже не следит за своим питанием. Особенно для тех, кто следит за ним.

Юрий Царев:

Давайте поговорим о топ-5 самых полезных продуктов.

Анна Бедрицкая:

В топе-пятерке первое: продукт, из которого рождается жизнь, – яйца. То есть можно было здесь говорить про икру – тоже продукт, из которого рождается жизнь.