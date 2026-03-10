Правильное питание – нутрициолог перечислила топ-5 полезных продуктов
10 марта свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые занимаются вопросами здорового питания. Сегодня День диетолога. О роли правильного питания поговорили с нутрициологом.
Юрий Царев, ведущий:
Что нужно сразу учесть, когда садишься на какую-то диету или просто начинаешь менять свою карту питания?
Анна Бедрицкая, нутрициолог, фитнес-тренер:
Я думаю, нужно учитывать свои индивидуальные какие-то особенности, в первую очередь, по здоровью. Второе – нужно хорошо понимать, что ты любишь и от чего не можешь отказаться. Что обязательно, нужно оставить в рационе – это очень важно.
Юрий Царев:
Я думаю, главное, понять свою активность на самом деле, сколько ты тратишь. Сколько у тебя дефицит калорий, сколько у тебя профицит калорий.
Анна Бедрицкая:
Это тоже очень важно. Физическая нагрузка обязательна для любого человека, который даже не следит за своим питанием. Особенно для тех, кто следит за ним.
Юрий Царев:
Давайте поговорим о топ-5 самых полезных продуктов.
Анна Бедрицкая:
В топе-пятерке первое: продукт, из которого рождается жизнь, – яйца. То есть можно было здесь говорить про икру – тоже продукт, из которого рождается жизнь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сколько сейчас по новым исследованиям можно употреблять яиц в день? Помните, про холестерин, что два, не больше.
Анна Бедрицкая:
Холестерин в крови не имеет никакого отношения к холестерину в курином яйце. Повышенный холестерин – про нездоровый образ жизни, неправильное питание, но точно не про яйца. Холестерин в желтке яйца – это абсолютно полезная история, очень полезный нутриент. Второе – это икра, наверное, все-таки. Любая икра, конечно, в идеале должна быть без соли. То есть мы покупаем рыбу, в которой есть икра. Если говорить про более бюджетные продукты, которые доступны. Я бы сказала, что на третьем месте яблоки. Во-первых, это продукт, который содержит большое количество клетчатки – это очень важно. Это продукт, который содержит витамины, быстрые полезные углеводы. То есть такой вариант перекуса тоже неплохой. То есть дальше можно раскручивать, это могут быть груши или другие фрукты с низким гликемическим индексом.
Ольга Бурлакова:
Из овощей что?
Анна Бедрицкая:
Из овощей – это брокколи. Конечно, до сих пор этот овощ является топ овощей – это цветная капуста. Есть такой лайфхак – если говорить про овощи, всегда покупайте продукты более насыщенные по цвету. То есть, чем он фиолетовее, чем он зеленее, тем он более полезный. Раз остался у нас один единственный пункт, то пускай это будет рыба. Рыба жирная белая, красная. Не сильно соленая, не копченая.
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