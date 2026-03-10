В Минске начинаются активные работы по масштабной реконструкции Пищаловского замка

В Минске начинаются активные работы по масштабной реконструкции исторического комплекса «Пищаловский замок». Уже выполнили противоаварийные и консервационные работы, усилили и стабилизировали строительные конструкции. Это полностью исключило угрозу обрушения памятника истории и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание было построено в 1825 году. Во время реконструкции восстановят башню, которая обрушилась в 2008 году, а также все аутентичные оконные и дверные проемы. Для придания исторической достоверности фасады обретут не традиционный белый цвет, а желто-охристый оттенок, характерный для замков той эпохи. Уже провели демонтаж диссонирующих построек советского периода. Освободившаяся территория в будущем станет площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий и исторических реконструкций.

Александр Яцко, директор предприятия «Минская спадчина»: По зданию замка – оно будет многофункциональное, которое будет сочетать себе как и функцию общественного питания, так и определенные элементы музейной экспозиции, в том числе и с интерактивными вкраплениями определенными. Также планируем сюда привлекать интересных представителей различных сфер.

Александр Вашкевич, научный руководитель проекта:

Все работы проводятся на основании реставрационных методик. Все эти работы отработаны, опытные специалисты будут все это делать. При реставрации наружной кладки фасадов будет применяться реставрационный кирпич, где-то будет дополнительная докомпоновка проводиться, вычинка. Это специальные реставрационные методики. Будем пытаться добиться исключительно достоверности.

Также ведут работы по реконструкции двух объектов Лошицкого усадьбо-паркового комплекса. Каплица превратится в многофункциональный туристско-информационный и просветительский центр. В мельнице воссоздадут весь рабочий механизм и это будет одно из немногих в республике мест, где аутентично молотую муку будут превращать в продукты для туристов.