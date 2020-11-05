Игорь Карпов о региональных штабах по реагированию на ситуацию с коронавирусом: эта помощь должна достучаться до каждого

Новости Беларуси. Белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы для борьбы с сезонными заболеваниями и второй волной коронавируса. Об этом 5 ноября заявил Александр Лукашенко на совещании по эпидобстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для анализа ситуации Президент пригласил главных медиков страны и ведущих специалистов со всех регионов. По поручению главы государства в Беларуси создадут региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Сформирует и возглавит группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, народный врач Беларуси Игорь Карпов. Александр Лукашенко: говорят, что мы переживаем непростое время, но оно никогда у нас простым не было

Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, народный врач Беларуси:

На специалистов, которые работают в этой области на местах, ложится очень большая ответственность, потому что в работе мы четко очень представляем те недостатки, которые имеются. Они должны устраняться, и это прежде всего организационные мероприятия. Президент Беларуси о коронавирусе: там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдёмся Что касается работы экспертных групп, эта работа не такая простая. Дело в том, что эта помощь должна достучаться до каждого, до любого региона. Она должна быть максимально реально стандартизирована. Первое, что мы делаем, – мы идем и смотрим качество оказания помощи пациентам. Если это качество налажено на должном уровне и пациенты получают то, что им положено получать, тогда, значит, работа построена нормально.