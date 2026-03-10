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Легендарный композитор Зацепин отмечает 100-летие

10 марта 2026 09:17
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Легендарный композитор Зацепин отмечает 100-летие-0

Народному артисту России Александру Зацепину сегодня исполняется 100 лет. Об этом пишет ТАСС.

10 марта в Большом театре состоится юбилейный концерт «Век Зацепина».

За свою творческую карьеру композитор написал более 300 произведений. В свой день рождения он признался, что все его произведения для него по-своему дороги. Однако Зацепин особенно трепетно относится к композиции «Берег моря» из фильма «Красная палатка».

Несмотря на свой преклонный возраст, маэстро продолжает творить. Он планирует создать новые мюзиклы и балеты в дополнение к пяти мюзиклам и одному балету, которые уже написал.

Фото: pixabay

# Звезды # общество

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