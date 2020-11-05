Прямой эфир

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре»

05 ноября 2020 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начато производство защитных медицинских масок. Линию запустили 5 ноября на базе «Медтехноцентра» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре» -1

Каждую минуту с конвейера сходит в среднем 60-70 штук. Здесь будут выпускать защитные средства как бытовые, так и фильтрующие, со специальным бактериальным слоем. Его производство организовано в «Великом камне». Маски полностью состоят из отечественных компонентов, потому дешевле импортных аналогов, но по качеству не уступают.   

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре» -4

Алексей Гуляев, начальник отдела по производству масок РУП «Медтехноцентр»:
Первая катушка это лицевой слой, спанбонд. Белорусского производства, «Химволокно» производит. Дальше идет средний слой это фильтр. Фильтр это акваспан, также белорусского производства. И третий слой, который не пропускает, это спанбонд более высокой плотности, также белорусского производства. Вот эта лента тоже производится нашими белорусскими производителями, которая заправляется в носовую часть.

Эта маска является защитной маской. Здесь учитывается плотность материала. Она должна быть не меньше 80 грамм на метр квадратный. У нас сейчас порядка 100-120 грамм на метр квадратный, то есть вполне достаточно.

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре» -7

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:
Производственная мощность линии сегодня порядка 25-30 тысяч в сутки, в рабочую смену. При необходимости этот объем может быть увеличен в два раза. Предприятием данные средства защиты будут поставляться в первую очередь в лечебные учреждения для защиты медицинского персонала, в том числе пациентов. В последующем уже по согласованию с Минздравом при необходимости данная продукция будет поставляться и в розничную сеть. Маска без применения мельтблауна будет стоить порядка 15-20 копеек, с применением мельтблауна до 30 копеек.

«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре» -10

Разработали здесь и мобильные стойки подачи кислорода. Они уже поступают в больницы. При необходимости в считанные минуты они обеспечат подачу кислорода. Использовать их будут в помещениях, где не предусмотрены централизованные точки.

Закуплен также мобильный газификатор емкостью 3 тонны, он скоро поступит в Беларусь. Установка позволит в случае непредвиденных обстоятельств быстро восстановить подачу кислорода в любом медучреждении.

# Коронавирус # общество # Олег Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на улице Масюковщина на пять лет ограничат движение транспорта
05 ноября 2020 14:23

В Минске на улице Масюковщина на пять лет ограничат движение транспорта

Игорь Карпов о региональных штабах по реагированию на ситуацию с коронавирусом: эта помощь должна достучаться до каждого
05 ноября 2020 13:45

Игорь Карпов о региональных штабах по реагированию на ситуацию с коронавирусом: эта помощь должна достучаться до каждого

«Будет изменён подход в оформлении». Новогодние ёлки начали устанавливать в Минске
05 ноября 2020 11:59

«Будет изменён подход в оформлении». Новогодние ёлки начали устанавливать в Минске