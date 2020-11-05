«Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре»

Новости Беларуси. В Беларуси начато производство защитных медицинских масок. Линию запустили 5 ноября на базе «Медтехноцентра» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую минуту с конвейера сходит в среднем 60-70 штук. Здесь будут выпускать защитные средства как бытовые, так и фильтрующие, со специальным бактериальным слоем. Его производство организовано в «Великом камне». Маски полностью состоят из отечественных компонентов, потому дешевле импортных аналогов, но по качеству не уступают.

Алексей Гуляев, начальник отдела по производству масок РУП «Медтехноцентр»:

Первая катушка – это лицевой слой, спанбонд. Белорусского производства, «Химволокно» производит. Дальше идет средний слой – это фильтр. Фильтр – это акваспан, также белорусского производства. И третий слой, который не пропускает, – это спанбонд более высокой плотности, также белорусского производства. Вот эта лента тоже производится нашими белорусскими производителями, которая заправляется в носовую часть. Эта маска является защитной маской. Здесь учитывается плотность материала. Она должна быть не меньше 80 грамм на метр квадратный. У нас сейчас порядка 100-120 грамм на метр квадратный, то есть вполне достаточно.

Олег Швед, директор РУП «Медтехноцентр»:

Производственная мощность линии сегодня – порядка 25-30 тысяч в сутки, в рабочую смену. При необходимости этот объем может быть увеличен в два раза. Предприятием данные средства защиты будут поставляться в первую очередь в лечебные учреждения для защиты медицинского персонала, в том числе пациентов. В последующем уже по согласованию с Минздравом при необходимости данная продукция будет поставляться и в розничную сеть. Маска без применения мельтблауна будет стоить порядка 15-20 копеек, с применением мельтблауна – до 30 копеек.